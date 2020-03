EÚ zvažuje dočasné pozastavenie pravidiel o štátnych dotáciách a pôžičkách

Eurokomisia zvažuje rôzne kroky, ako pomôcť s dôsledkami epidémie koronavírusu.

6. mar 2020 o 18:29 TASR

BRUSEL. Európska komisia zvažuje rôzne kroky, ako pomôcť členským štátom Európskej únie s ekonomickými dôsledkami epidémie koronavírusu.

Je medzi nimi aj návrh na dočasné pozastavenie pravidiel o štátnych dotáciách a pôžičkách. Informoval o tom v piatok zdroj z Bruselu.

Podľa neho predstavitelia Únie zvažujú dočasné pozastavenie uplatňovania pravidiel o štátnych dotáciách a pôžičkách pre tie odvetvia ekonomiky, ktoré najviac zasiahne epidémia.

Súvisiaci článok Čierny obchod s ochrannými prostriedkami sa podľa Pellegriniho nebude tolerovať Čítajte

"Je možné, že v niektorých oblastiach bude potrebná podpora, ktorá si môže vyžadovať zváženie pravidiel štátnej pomoci," uviedol nemenovaný predstaviteľ EÚ a dodal, že diskusie sú vo "veľmi predbežnej fáze".

EÚ po globálnej finančnej kríze v roku 2008 dočasne pozastavila uplatňovanie niektorých pravidiel o štátnej pomoci s cieľom umožniť členským štátom záchranu bánk.

Medzi ďalšie kroky, o ktorých sa uvažuje, patrí mobilizácia existujúcich finančných nástrojov a fondov Európskej investičnej banky (EIB).

Nemenovaný predstaviteľ EÚ naznačil, že odvetviam, ktoré budú okamžite potrebovať pomoc, by mohla poskytnúť financie EIB. Tieto opatrenia by tak doplnili vnútroštátne systémy podpory. Mohlo by sa o nich diskutovať na stretnutí ministrov financií eurozóny 16. marca.