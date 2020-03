Šéf ÚHP o návrhu Matoviča: Hodnotenie projektov nad milión by bolo posilnením mandátu

Viem si to predstaviť, je to zároveň otázka kapacít, uviedol Kišš.

6. mar 2020 o 17:21 TASR

BRATISLAVA. Riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Štefan Kišš by vnímal ako posilnenie mandátu útvaru, keby mal posudzovať každý projekt nad jeden milión eur. Hovoria o tom lídri strán budúcej koalície.

Podľa neho by to mohlo vyzerať tak, že ÚHP sa bude viac zaoberať finančnou stránkou a jednotlivé rezorty projektmi v daných sektoroch.

Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič vo štvrtok vyhlásil, že akýkoľvek výdavok ministerstiev nad sumu jedného milióna eur má prechádzať posúdením ÚHP. Pokiaľ útvar potvrdí projekty, budú môcť byť realizované, bude sa to týkať aj tajných projektov.

Súvisiaci článok Lídri možnej koalície sa stretli pri okrúhlom stole. Pozrite si, ako to vyzeralo Čítajte

Matovič tiež deklaroval dohodu na princípe otvoreného vládnutia a otvorenosti voči opozícii.

"Ja to vnímam ako posilnenie mandátu, ktorý sme dostali pred štyrmi rokmi. Je to širšia otázka, čo sa týka verejnej správy, na to, aby sme tieto princípy presadzovali. Viem si to predstaviť, je to zároveň otázka kapacít," uviedol Kišš.

Zároveň priblížil, že už v súčasnosti ÚHP posudzuje obranné výdavky. "My v súčasnosti podobné zadanie už máme, dokonca zo zákona, keď posudzujeme všetky investičné projekty nad 40 miliónov eur, v prípade IT nad desať miliónov eur. Dá sa povedať, že by išlo o zníženie dolnej hranice na jeden milión a rozšírenie o iné typy výdavkov. O tom ešte budeme viesť diskusiu, je to vec ďalšieho nastavenia našej práce," avizoval Kišš.

Pri posudzovaní takýchto projektov si Kišš vie predstaviť, že by sa do toho zapojili aj ministerstvá s ich analytickými jednotkami.

"Dnes sa to už do nejakej miery deje. Súčasťou iniciatívy ÚHP v uplynulých rokoch je aj to, že sa snažíme takéto útvary budovať na každom ministerstve, respektíve verejnej inštitúcii. Takmer všade nejaké existujú. Prioritou je dobudovanie týchto útvarov, aby nám s týmto vedeli pomôcť. Ideálne rozdelenie práce je, že sektorovú oblasť si urobí oblasť a my sa budeme viac zaoberať finančnou otázkou," dodal Kišš.