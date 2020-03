Protimonopolný úrad by mal získať nové kompetencie a byť nezávislejší

Do slovenskej legislatívy by sa mala zapracovať smernica EÚ.

6. mar 2020 o 13:28 SITA

BRATISLAVA. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky by mal získať nové kompetencie, byť nezávislejší a mať silnejšie postavenie. Do slovenskej legislatívy by sa totiž mala zapracovať smernica Európskej únie.

Mnohé zo zmien, ktoré prináša, sú pritom veľmi rozsiahle, preto úrad navrhuje vypracovať nové znenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

Ako ďalej vyplýva zo zverejnenej predbežnej informácie, smernica predovšetkým rozširuje a posilňuje právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v jednotlivých členských štátoch únie.

"Keďže transpozícia smernice so sebou prináša pre úrad nové právomoci, na ktoré nadväzujú ďalšie rozsiahle zmeny, vznikla potreba modifikovať a zosúladiť úpravu v oblasti hospodárskej súťaže vzhľadom na súčasné znenie zákona. Zároveň jedným zo zámerov novej právnej úpravy je aj upraviť alebo zmeniť niektoré ďalšie oblasti nad rámec transpozície smernice, úprava ktorých vyplynula z aplikačnej praxe," informuje protimonopolný úrad.

Smernica by v slovenských podmienkach mala pre úrad zaviesť nové právomoci, ako napríklad behaviorálne, štrukturálne a dočasné opatrenia, pravidelné penále, možnosť uloženia pokút združeniam podnikateľov na základe obratov členov združenia, ale aj úpravu lehôt, explicitné zákonné vyjadrenie práva úradu na prioritizáciu prípadov, či zavedenie vzájomnej pomoci medzi členskými štátmi pri doručovaní a vymáhaní pokút od podnikateľov so sídlom v inom členskom štáte, ako štáte, v ktorom im bola uložená pokuta.



V súčasnosti je právna úprava hospodárskej súťaže na Slovensku plne v súlade s právom Európskej únie.

PMÚ je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu hospodárskej súťaže s právomocou kontrolovať koncentrácie, prešetrovať a sankcionovať dohody obmedzujúce súťaž a zneužívanie dominantného postavenia, pričom je súčasne aj koordinátorom štátnej pomoci.