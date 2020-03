Poľnohospodári začali s jarnými prácami približne o dva týždne skôr

Teplé počasie v predstihu naštartovalo traktory a sejačky.

6. mar 2020 o 10:57 SITA

BRATISLAVA. Na slovenských poliach sa už pracuje, skôr než zvyčajne. Poľnohospodári začali s jarnými prácami približne o dva týždne skôr.

Dôvodom je teplé počasie, ktoré v niekoľkodňovom predstihu naštartovalo traktory a sejačky. Do polí vyšli v južne položených regiónoch Slovenska. Agentúru SITA o tom informovala v piatok hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.

Poľnohospodári zasiali jarné jačmene

Jarné práce sa začali už pred dvomi týždňami napríklad v lokalitách Nové Zámky, Komárno, Levice či Nitra. Poľnohospodári zasiali jarné jačmene a pripravujú pôdu pre ďalšie plodiny. V oblasti Senca sadia pestovatelia zeleninu a zemiaky.

„Teplá zima nám nepriniesla veľké zásoby snehu a teda ani veľké zásoby vlahy. Časť z nej navyše vyfúkal silnejší vietor, ktorý sme zaznamenali v predchádzajúcom období,“ opísal situáciu po zime predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Leviciach Milan Halmeš.



V levickom okrese siali jarné jačmene približne o desať dní skôr. Predseda regionálnej komory Halmeš dúfa, že skoršia sejba jarného jačmeňa by mohla naštartovať sladovne k výhodnejším ponukám na odkup tohto obilia.

Okrem sejby obilnín pestovatelia už v polovici februára prihnojovali, čo je rovnako skorý termín. Pokračovať budú so sejbou hrachu a ďalších jarných plodín. Podobný postup bude aj v iných regiónoch.



V oblasti Komárna v prechádzajúcich dňoch pršalo približne 40 milimetrov. Tamojší poľnohospodári preto teraz čakajú na to, že pôda nebude rozmočená a budú môcť pokračovať v jarných prácach.



Úvodnú časť jarných prác so sejbou jačmeňa a prihnojením ozimín už majú za sebou aj trnavskí poľnohospodári.

Zeleninárov v Senci príjemne prekvapil stav pôdy

Zeleninárov v okrese Senec príjemne prekvapil stav pôdy po zime, ktorá má aj napriek miernym teplotám a nedostatku snehu dobrú štruktúru.

„Keď počasie dovolí, sme v teréne každý deň. Sadíme zemiaky, mrkvu, petržlen. V zemi máme už približne 80 percent cibule. Pôda má okolo päť stupňov, je najvyšší časť sadiť,“ povedal člen Predstavenstva SPPK Juraj Mačaj.



S jarnými prácami začali podľa SPPK skôr aj v susednej Českej republike. Poľnohospodári v Plzeňskom kraji vyšli do polí približne o tri týždne skôr.