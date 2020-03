Štátne firmy trpia kvôli neodbornému riadeniu a nízkej efektivite

Celkový odhadovaný modernizačný dlh SR je asi 75 miliárd eur, odhadol Štefan Holý zo Sme rodina.

5. mar 2020 o 13:34 SITA

BRATISLAVA. Bez ozdravenia štátnych spoločností v rezorte dopravy sú akékoľvek úvahy o ich dlhopisovom financovaní bezpredmetné.

Myslí si to riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Rastislav Cenký s tým, že v terajšom stave by tieto firmy dosiahli veľmi nízky úverový rating pretavený do vysokej rizikovej prirážky vo forme vysokých úrokov.

"Nehovoriac o tom, že firmy teraz ani nemajú pripravené efektívne, návratné projekty, na ktoré by sa prípadný prísun nových peňazí na dlh dal využiť," uviedol Cenký.

Reagoval tak na návrh hnutia Sme rodina vyňať Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. (NDS), Slovenskú správu ciest (SSC), Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) či Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) z okruhu verejných financií.

Tieto štátne spoločnosti a organizácie by si tak podľa hnutia Borisa Kollára mohli brať pôžičky na potrebné investície, pričom tieto peniaze by neboli súčasťou dlhu verejnej správy.

Odhadovaný modernizačný je asi 75 miliárd

S touto iniciatívou prišiel ekonomický odborník a predbežný kandidát hnutia Sme rodina na ministra dopravy a výstavby Štefan Holý, ktorý hovorí o veľkom modernizačnom, resp. investičnom dlhu v infraštruktúre.

"Ten predstavuje napríklad len na železnici sumu približne 15 miliárd eur, v oblasti výstavby diaľnic asi 18 miliárd eur, v oblasti opráv ciest I. až III. triedy 6 až 8 miliárd eur, v zdravotníctve okolo 6 miliárd eur, v školstve približne 6 miliárd eur," uviedol Holý k programu hnutia s tým, že celkový odhadovaný modernizačný dlh SR je asi 75 miliárd eur.

"Až preinvestovaním tejto čiastky budeme mať na Slovensku porovnateľnú infraštruktúru a vybavenie nemocníc či škôl na úrovni Rakúska alebo Belgicka. Na riešenie tejto otázky ani zďaleka nebudú stačiť eurofondy," upozornil Holý.

"Problémom uvedených štátnych firiem nie je primárne ich podfinancovanie, ale neefektívnosť a riadenie neodbornými a politickými nominantmi v manažmentoch, ktoré nie sú schopné alebo ochotné tieto firmy efektívne riadiť a ani robiť potrebné štrukturálne reformy," tvrdí Cenký.

Odpolitizovanie

V prvom rade je podľa analytika potrebné definovať víziu a stratégiu rezortu dopravy a jednotlivých firiem, identifikovať potreby, určiť ciele a merateľné ukazovatele pre kontrolu dosahovania cieľov.

"V každom prípade vítame otvorenie diskusie na túto tému, keďže môže viesť k nevyhnutnému ozdraveniu štátnych firiem a odpolitizovaniu ich vedenia. Potom je následne možné v strednodobom horizonte uvažovať aj o dlhopisovom financovaní," poznamenal riaditeľ IDH.

Treba si však podľa neho uvedomiť, že štát si vie požičať peniaze za nižší úrok ako firma bez väzby na štát.

Zmeny v stavebnom zákone

Pre rozumný rozvoj infraštruktúry je podľa experta potrebné v prvom rade zmeniť stavebný zákon a urýchliť stavebné konanie.

Podotkol, že tiež by bolo vhodné zamyslieť sa nad stabilizáciou a zefektívnením stavebného sektora, ktorý je schopný ročne preinvestovať približne 800 miliónov eur.

"Preto by vláda mala mať jasný plán výstavby nepodliehajúci politickým cyklom na niekoľko rokov dopredu a kontinuálne stavby projektovať, pripravovať a stavať tak, aby projektanti, projektoví manažéri, prípravári a stavbári mali neustále prácu a plynule sa presúvali z projektu na projekt," poznamenal Cenký.

Očakáva, že takáto stabilizácia sama o sebe prinesie úsporu, pretože sa zníži riziko nedostatku práce a stavebné firmy si nebudú musieť odkladať peniaze na horšie časy.

"Spolu s elimináciou predražení a zefektívnením verejného obstarávania vieme dosiahnuť ceny výstavby, ktoré nám otvoria možnosti financovania nezanedbateľnej časti výstavby aj z dostupných zdrojov," dodal Cenký.