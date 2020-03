Sulík naznačil, že sa bude uchádzať o post ministra financií

Predseda SaS sa stretol s prezidentkou Čaputovou.

3. mar 2020 o 13:04 SITA

BRATISLAVA. Predseda strany SaS Richard Sulík naznačil, že bude v prípadnej novej vláde ašpirovať na post ministra financií. Povedal to po utorňajšom stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Podľa vlastných slov pritom vychádza z nastaveného mechanizmu, že strany si podľa volebných výsledkov vyberú preferované posty vo vládnom kabinete. Ak by teda bol Igor Matovič z OĽaNO premiérom, Sme rodina by si vybrala v osobe Borisa Kollára predsedu parlamentu, SaS by si ako ďalšia strana v poradí vybrala práve post šéfa štátnej kasy.

"Budem sa o tom baviť s koaličnými partnermi. Ale ak my budeme akceptovať takéto pravidlo v prípade ich dvoch, tak očakávam, že bude akceptované to isté pravidlo v prípade nás. My sme tretia najväčšia strana, čiže po tých prvých dvoch pozíciách by sme mali byť na rade," vyhlásil Sulík.

Kollárov plán nevidí Sulík reálne

Predseda SaS zároveň naznačil, že bude v novej koalícii presadzovať zodpovedné hospodárenie. Preto nevidí reálne ani avizovaný plán hnutia Sme rodina na výstavbu 25-tisíc nájomných bytov ročne.

Podľa neho nie sú na to kapacity na pracovnom trhu, ani dostupné pozemky a hlavne by to znamenalo výrazné zadlženie.

"Ja nie som za masívne zadlžovanie. Napríklad dovoľme DSS-kám, ktoré dnes už majú asi 10 miliárd eur, investovať do bytovej výstavby. To by kľudne mohlo viesť k masívnym investíciám, pokiaľ dostatočne dobre stanovíme zákonom mantinely, ale nevedie to k masívnemu zadlžovaniu," povedal Sulík.

Nová vláda musí byť preto podľa neho opatrná aj v investičných plánoch.

Pre Sulíka je dôležité znižovanie deficitu

Pripomenul prípady krajín, ktoré sa dostali do záchranného programu a prišli tak o časť svojej suverenity v riadení verejných financií.

"Nejakí nikým nevolení experti nejakých svetových organizácií zrazu vám diktujú, čo musíte robiť. To sú veľmi nebezpečné veci, Grécko to zažilo, tam sa treba ísť pozrieť, ako to potom dopadne. Potom máte 200 demonštrácií do roka a trikrát väčšiu mieru sebevrážd a zničené osudy rodín a tak ďalej.

Toto nemôže chcieť ani Boris Kollár," tvrdí predseda liberálov.

Ako dodal, jeho strana je za dôstojné dodržiavanie Paktu stability a rastu a dlhovej brzdy a teda za znižovanie deficitu o pol percenta ročne.