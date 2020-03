Pre koronavírus rušia aerolinky lety, stagnuje aj cestovný ruch

Situáciu v Európe komplikujú nové ohniská nákazy.

2. mar 2020 o 12:19 TASR

BERLÍN. Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa pozastavuje pre koronavírus lety do Číny na najbližších osem týždňov a lety do Iránu do konca apríla.

Uviedla to v pondelok spoločnosť, pričom dodala, že upravuje aj kapacitu, čo sa týka talianskeho trhu.

Lufthansa ruší lety do Číny

Aerolínie informovali, že lety do Číny nebudú prevádzkovať do 24. apríla a lety do Teheránu do 30. apríla. Skupina, pod ktorú patria aj aerolínie Swiss či Austrian Airlines, obmedzí lety aj do severného Talianska.

Podľa Lufthansy spoločnosť Austrian Airlines zredukuje lety do Talianska v marci a apríli o 40 %. Brussels Airlines zasa znížia počty letov do Ríma, Milána, Benátok a Bologne do 14. marca o 30 %.

Aj Swiss Airlines pravdepodobne do konca apríla zredukujú niektoré linky do určitých oblastí Talianska, zatiaľ čo nízkonákladové aerolínie Eurowings patriace pod Lufthansu redukujú prepravnú kapacitu do niektorých talianskych destinácií do 8. marca.

Spoločnosť okrem toho uviedla, že zatiaľ nie je možné odhadnúť, aký bude mať terajší vývoj situácie finančné dôsledky. Svoje hospodárske výsledky za rok 2019 zverejní spoločnosť 19. marca.

Delta a American Airlines stopli lety do Milána

Americké letecké spoločnosti Delta a American Airlines pozastavia všetky lety z USA do talianskeho Milána. Dôvodom je rozširovanie koronavírusu na severe Apeninského polostrova. Obe spoločnosti to oznámili cez víkend.

Delta informovala v nedeľu (1. 3.), že zastavuje lety medzi USA a talianskym finančným centrom Miláno až do začiatku mája. Posledný let do Milána sa uskutoční v pondelok, zatiaľ čo posledný spiatočný let do USA bude v utorok (3. 3.), uviedla spoločnosť.

Medzitým American Airlines v sobotu (29. 2.) vyhlásili, že prerušia lety z New Yorku a Miami do Milána do 24. apríla, pričom svoje rozhodnutie odôvodnili poklesom dopytu. Posledné lietadlo American Airlines sa vrátilo z Milána v nedeľu.

Európsky cestovný ruch stráca

Koronavírus neovplyvnil len dopravu, ale aj cestovný ruch. Ten európsky stráca mesačne približne jednu miliardu eur pre výrazný úbytok čínskych turistov v dôsledku epidémie koronavírusu. Uviedol to v pondelok eurokomisár pre jednotný trh Thierry Breton.

"Čínski turisti neprichádzajú do Európy od januára. Znamená to stratu dvoch miliónov (hotelových) nocí. To je jedna miliarda eur mesačne od januára," povedal Breton pre televíziu BFM.

Európske odvetvie cestovného ruchu v uplynulých dvoch desaťročiach veľmi profitovalo z hospodárskeho rastu Číny.

Situáciu v Európe ešte komplikujú nové ohniská nákazy. Najhoršia situácia je aktuálne na severe Talianska. Úrady v jedenástich mestách a dedinách v regiónoch Benátsko a Lombardsko vyhlásili karanténu a zaznamenaný bol už aj pokles cestovného ruchu.