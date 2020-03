Benzíny a nafta by mali na slovenských pumpách zlacnieť

Analytička za tým vidí aj šíriaci sa koronavírus v Európe.

1. mar 2020 o 11:59 SITA

BRATISLAVA. Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach by mali zamieriť smerom nadol. Môže za to aj to šíriaci sa koronavírus v Európe, ktorý môže ešte výraznejšie ochromiť celkový globálny obchod čím sa zníži dopyt po rope.

„Investori budú upierať svoju pozornosť na zasadnutie OPEC+, ktoré sa uskutoční budúci týždeň vo Viedni. Panika na trhoch a padajúca cena sú totiž podľa mnohých investorov dostatočnými argumentami na to, aby kartel sprísnil ťažobné limity. Vzhľadom na aktuálny pokles cien ropy na trhoch predpokladáme, že ceny benzínu na čerpacích staniciach budú mieriť smerom nadol,“ povedala pre agentúru SITA analytička Poštovej banky Jana Glasová.

Ceny klesajú od začiatku roka

Ceny 95-oktánového benzínu sa na našich pumpách v ôsmom tohtoročnom týždni oproti siedmemu týždňu opäť znížili, a to o 0,2 percenta.

K takémuto miernemu poklesu došlo už druhý týždeň po sebe, ale predtým klesali ceny ešte výraznejšie. Cena tohto typu benzínu sa tak nachádza na priemernej úrovni 1,286 eur za liter.

Cena 98-oktánového benzínu bola v ôsmom týždni na úrovni 1,462 eur za liter, klesla tak nepatrne o 0,1 percenta. K takémuto miernemu zlacneniu došlo aj v prípade nafty, ktorej cena klesla na úroveň 1,183 eur za liter.

„Ceny na našich pumpách však klesajú postupne už od začiatku tohto roka. V porovnaní s úvodom roka je 95 aj 98-oktánový benzín lacnejší o 4,1 percenta a nafta až o 5,5 percenta,“ spresnila Glasová.

V medziročnom porovnaní, teda v porovnaní s ôsmym týždňom 2019, sú vyššie len ceny 95-oktánového benzínu a aj to len mierne. Ten sme tankovali minulý týždeň medziročne drahšie o 1,3 percenta. Lacnejší v medziročnom porovnaní je už 98-oktánový benzín, a to o jedno percento.

„Majitelia naftových motorov taktiež dokážu čo-to ušetriť a v medziročnom porovnaní tankujú naftu lacnejšie o 4,1 percenta,“ doplnila Glasová.

Panika okolo koronavírusu

Ceny na ropnom trhu počas ôsmeho týždňa zväčša mierne rástli. Ropa Brent sa tak už priblížila aj k 60 dolárovej hranici. Tieto cenové rasty čierneho zlata však boli podľa analytičky len opatrné.

„Investori na trhoch sa síce čiastočne upokojili, obavy však stále pretrvávajú. A v priebehu tohto týždňa (9. týždeň) sa začali ceny ropy opäť prepadať. Na trhoch totiž začala opäť narastať panika zo šírenia koronavírusu, ktorý sa udomácnil v Európe a sužuje viaceré krajiny únie,“ konštatovala Glasová.

Ropa Brent už klesla k hranici 52 amerických dolárov za barel

Koronavírus by mohol znížiť dopyt po rope v dôsledku toho, že by došlo k obmedzeniu cestovania do ázijských krajín, Európy, respektíve naprieč celým svetom.

„Utrpieť by mohol aj medzinárodný obchod, keďže by mohlo dôjsť k poklesu dopytu po výrobkoch z Číny a k spomaleniu čínskej ekonomiky,“ uzavrela Glasová.