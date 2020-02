Bratislavská parkovacia politika môže ovplyvniť realitný trh

Je možné, že poklesne dopyt po bývaní v okolitých obciach.

27. feb 2020 o 15:34 TASR

BRATISLAVA. Nástup platnosti celomestskej parkovacej politiky v Bratislave v roku 2021 môže ovplyvniť realitný trh v budúcnosti.

Je možné, že poklesne dopyt po bývaní v okolitých obciach, odkiaľ ľudia cestujú za prácou do Bratislavy autom.

Pripúšťa to analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický.

Ťažšia možnosť parkovania

Analytici Bencont Investments však výrazný vplyv na realitný trh či už v Bratislave, alebo v okolitých obciach neočakávajú.

"Ľuďom, ktorí si kúpili na bývanie nehnuteľnosť za Bratislavou, sa bude po novom parkovať v metropole Slovenska ťažšie. Neznamená to však, že by sa pre to začali hromadne sťahovať do hlavného mesta," uviedol Kubrický.

Sťažené parkovanie však môže ovplyvniť potenciálnych kupujúcich, ktorí uvažujú nad možnosťou presťahovať sa do okolia Bratislavy v súčasnosti.

"Výsledkom môže byť aj pokles dopytu po bývaní v blízkych mestách, z ktorých ľudia dochádzajú za prácou do slovenskej metropoly," vysvetlil Kubrický.

Analytici sa zhodujú na bezkonkurenčnom postavení Bratislavy na realitnom trhu, čo sa týka preferencií kupujúcich pri rozhodovaní sa medzi bývaním v meste a bývaním v okolí Bratislavy.

Novostavby a domy v satelitoch väčších miest Slovenska sa podľa Kubrického predávajú aj naďalej.

"Únik pred ruchom mesta však už zďaleka nie je taký romantický ako pred 10 - 15 rokmi," uviedol.

Satelity sa zahusťujú

Ako dodal, zahustená jednoliata výstavba, chýbajúca infraštruktúra v týchto satelitoch či čoraz častejšie a väčšie dopravné zápchy smerom do mesta priniesli pre priaznivcov vidieka vytriezvenie.

"Pokojnejšie prostredie je síce lákadlom, no kupujúci stále viac preferujú bývať v blízkosti pracovných príležitostí a voľnočasových aktivít," uviedol hlavný analytik Bencont Investments Rudolf Bruchánik.

Vyšší záujem o bývanie v meste

Ako tvrdí Kubrický, ceny bytov v posledných rokoch rastú rýchlejšie ako ceny domov.

"Aj cenový vývoj v posledných rokoch ukazuje, že ľudia čoraz viac preferujú mestské bývanie v bytových domoch pred životom na vidieku v rodinných domoch," dodal na vysvetlenie.

Bruchánik však pripustil aj fakt, že vysoké ceny a nedostatok bytov v Bratislave môžu v budúcnosti vytláčať obyvateľstvo do okrajových lokalít.