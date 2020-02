Koronavírus je pre ekonomiku negatívne riziko, uviedol Kažimír

Dosahy vírusu na slovenskú ekonomiku centrálna banka zatiaľ nevidí.

27. feb 2020 o 15:24 TASR

BRATISLAVA. Koronavírus znamená z pohľadu fungovania ekonomiky na Slovensku, v Európe, vo svete negatívne riziko.

Uviedol to po štvrtkovom rokovaní vládneho kabinetu guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír.

"Zároveň však dodávam, že nie je dôvod na žiadnu paniku. V prvom rade by som sa spoliehal na zdravý rozum z pohľadu toho, že je to vec, s ktorou sa, pevne verím, vysporiadame. Myslím si, že je to otázka prírody, je to facka, ktorú sme si od nej možno zaslúžili," priblížil.

Pracovníci NBS podľa jeho slov budú pre koronavírus podstatne obmedzovať zahraničné pracovné cesty. "Platí teda to, čo povedal premiér, že treba obmedziť cesty do zahraničia, a to nielen súkromné, ale aj pracovné cesty," zdôraznil Kažimír.

Cestovanie sa NBS bude podľa neho snažiť nahradiť videokonferenciami. Dosahy vírusu na slovenskú ekonomiku však centrálna banka podľa Kažimírových slov zatiaľ nevidí.