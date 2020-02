KLM a Lufthansa oznámili škrty vo výdavkoch pre koronavírus

Lufhansa ponúkla zamestnancom neplatenú dovolenku.

26. feb 2020 o 15:16 TASR

AMSTERDAM. KLM, holandská dcéra leteckej spoločnosti Air France-KLM, sa v stredu pripojila k nemeckej Lufthanse a oznámila škrty vo výdavkoch v reakcii na koronavírus, ktorý zasiahol leteckú dopravu. Informovali o tom holandské médiá s odvolaním sa na interný list.

Škrty KLM ovplyvnia investície, ktoré nie sú kriticky dôležité, ako sú nové projekty v oblasti IT, nehnuteľností a reklama, píše sa v liste.

"Vplyv koronavírusu je veľmi veľký a dá sa absorbovať iba znížením rozpočtu a nízkou cenou ropy," uviedol finančný riaditeľ Erik Swelheim.

Vedenie požiadalo zamestnancov KLM, aby si vzali dovolenku v snahe znížiť tak výdavky, pretože muselo zredukovať počet letov.

Spoločnosť KLM do konca marca uzavrela trasy do Číny a materská spoločnosť Air France-KLM varovala, že jej náklady by mohli do apríla dosiahnuť až 200 miliónov eur.

Aj najväčšia nemecká letecká spoločnosť Lufthansa v stredu ráno zverejnila program na úsporu nákladov vrátane pozastavenia náboru nových zamestnancov v dôsledku epidémie.

Lufhansa dodala, že ponúkla zamestnancom neplatenú dovolenku a upozornila, že nie je možné odhadnúť vplyv opatrení na jej zisky.