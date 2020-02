Koaličných ani opozičných poslancov neprekvapilo, ako sa skončila schôdza

Richter je sklamaný, že parlament nezvýšil prídavky na deti.

26. feb 2020 o 14:30 TASR

BRATISLAVA. Vývoj schôdze Národnej rady (NR) SR v stredu neprekvapil koaličných ani opozičných poslancov.

Uviedli to po tom, ako sa schôdza ukončila bez rokovania o zvýšení prídavku na dieťa.

O prídavkoch na deti sa nedohodli

"My sme to predpokladali, že to takto skončí. Dosiahli sme to, čo sme dosiahnuť chceli, to je, že Istanbulský dohovor bol definitívne pochovaný," poznamenal poslanec SNS Anton Hrnko. Pri prídavku na dieťa uviedol, že to stopli iné kluby, nie SNS.

Súvisiaci článok Na hlasovanie o prídavkoch neprišlo dosť poslancov, Danko schôdzu ukončil Čítajte

Poslankyňa Smeru Darina Gabániová zdôraznila, že takýmto spôsobom treba podporovať rodiny. "Sociálny status patrí všetkým ľuďom, to je základ sociálnej demokracie," podotkla.

"Spravil niekto viac pre tento národ ako my, čo sa týka sociálnych vecí? Dal im niekto viac z tej prosperity krajiny? Z tých peňazí, ktoré táto spoločnosť vyrobí?" reagovala na otázku, prečo s opatreniami prišli len pár dní pred voľbami.

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár zopakoval, že avizovali nepodporenie opatrení. "Lebo nie je to systémové a nie je to adresné," myslí si.

Podľa poslanca SaS Martina Klusa bolo zrejmé, že v prípade prídavku nie je dohoda.

Prekvapený nebol ani predseda poslaneckého klubu OĽaNO Eduard Hegera, podľa ktorého sa hrá o politické body.

"Cítia padajúce preferencie a snažia sa zachraňovať situáciu," vyhlásil s tým, že v prípade prídavku na dieťa ide podľa neho o politikárčenie.

Predseda Sme rodina Boris Kollár avizoval podporu prídavku na dieťa, pretože je za akúkoľvek formu podpory matiek s deťmi. Nezaradený poslanec Miroslav Beblavý označil sociálne opatrenia na schôdzi ako "volebnú korupciu".

Richter je sklamaný

Minister práce Ján Richter (Smer) je sklamaný z toho, že sa parlamentu nepodarilo rozhodnúť o zvýšení prídavku na dieťa.

Avizoval však, že toto opatrenie aj naďalej zostáva prioritou strany.

Podľa Richtera prijatie tohto opatrenia "bolo by takým pekným zavŕšením", pretože sa prijali zmeny pri príspevku pri narodení dieťaťa, materského, ako aj rodičovskom príspevku.

Richter podotkol, že vláda bola pripravená diskutovať o prípadných zmenách pri prídavku na dieťa.

Súvisiaci článok Toto nie je populizmus, ale žalostná finančná gramotnosť Čítajte

"Pokiaľ nebola vôľa otvoriť vôbec túto otázku, tak sme to museli akceptovať. Som prekvapený. Predpokladal som, že všetci tí, ktorí podporili dôchodky, že budú súčinní a podporia kvázi to vyrovnanie aj smerom k mladým rodinám. Bez ohľadu na to, či po voľbách budeme vo vláde, alebo v opozícii, jeden z prvých návrhov, ktoré budeme iniciovať, bude tento," avizoval Richter.

Ešte v utorok predseda strany Smer a poslanec Robert Fico avizoval, že by sa mohlo nájsť aj iné riešenie, ako tento prídavok rodičom dať. Okrem vyplatenia jeho sumy spomínal aj formu odpočítania z daní.

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) pripustil, že zvýšenie prídavku na dieťa "stroskotalo" pre nastavenie zásluhovosti pri tejto dávke. "Je veľmi ľahké zdvihnúť prídavky, ale je veľmi ťažké nájsť v tom systéme takú tú spravodlivosť. Zásluhovosť bol ten hlavný problém," uviedol Danko.

Tiež však zopakoval, že sa bude snažiť presadiť, aby pracujúce ženy s tromi a viac deťmi neplatili daň z príjmu. "Tým pádom by mali viac ako priame detské prídavky," tvrdí Danko.

Richter uviedol, že možno niektorým poslancom sa nepozdávalo zvyšovanie prídavku v súvislosti s rómskymi rodinami.

Aj predseda Smeru Robert Fico v utorok (25. 2.) priblížil, že "počúvali výhrady od niektorých kolegov poslancov, že sa im nepáči, ak rodinné prídavky majú dostať napríklad aj rómske deti".

Richter uviedol, že sa drží prísne antidiskriminačného zákona a diskriminačné reči o rómskych deťoch napríklad v súvislosti s prídavkami považuje za nevhodné.

"Viaceré rómske rodiny sú viacdetné a prirodzene berú aj viac rodinných prídavkov, ale to nie je nič zlé. Zodpovedá to zákonu, podmienkam," doplnil Richter. Tiež upozornil na to, že v zákone máme isté kontrolné mechanizmy.

"Dieťa, ktoré nenavštevuje povinnú školskú dochádzku, automaticky tam ide sankcia. Okrem toho máme osobitného príjemcu. Istý mechanizmus tu bol. Mohli sme sa ale pred druhým čítaním o tomto odborne baviť a bol by som pripravený si to vydiskutovať," tvrdí Richter.

Posledná mimoriadna schôdza parlamentu pred voľbami sa v stredu skončila. Ohlásil to predseda Danko po tom, ako plénum ani na druhý pokus nebolo uznášaniaschopné pri vládnom návrhu na skrátené legislatívne konanie k zvýšeniu prídavku na dieťa a následne si plénum odhlasovalo ukončenie schôdze.

Návrh na zvýšenie prídavku na dieťa bol posledným bodom tejto 58. schôdze. Danko už v utorok (25. 2.) avizoval, že vo štvrtok nebude parlament rokovať, pretože nechce porušiť volebné moratórium.