Zlúčenie diaľničnej spoločnosti a štátnej správy ciest podporujú aj experti

Zlúčenie by okrem iného znížilo prevádkozvé náklady.

26. feb 2020 o 10:18 SITA

BRATISLAVA. Možné zlúčenie Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) a Slovenskej správy ciest (SSC) má podporu viacerých strán v parlamente, aj mimo neho.

Potvrdili to v predvolebnej ankete agentúry SITA zameranej na dopravu s tým, že spojenie oboch spoločností môže zlepšiť koordináciu pri výstavbe a údržbe cestnej infraštruktúry a tiež ušetriť náklady na prevádzku.

Rovnaky systém sa osvedčil v Česku

Zlúčenie NDS a SSC by podľa hnutia OĽaNO systémovo narovnalo ich asymetrické postavenie z hľadiska príjmov z mýta, krytia udržiavacích nákladov, či využitia kapacít pre cestnú údržbu.

"Vzhľadom na rozsiahlosť a komplikovanosť tohto procesu to však nepovažujeme za okamžite nevyhnutné pre narovnanie jestvujúceho vzťahu medzi obidvoma subjektmi," povedal poslanec a tieňový minister dopravy za OĽaNO Ján Marosz.

Motorové vozidlá nad 3,5 tony platia mýto nielen na diaľniciach a rýchlostných cestách, ale aj na cestách prvej triedy, štátni cestári na rozdiel od diaľničiarov na týchto príjmoch nemajú podiel.

Koalícia PS/Spolu vidí význam zlúčenia NDS a SSC najmä v kontexte jej návrhu, aby cesty druhej a tretej triedy prešli z pôsobnosti samosprávnych krajov naspäť do správy štátu.

"Takýto systém správy ciest je aj v susednom Česku, kde sa osvedčil. Zlúčenie by prinieslo nižšiu potrebu vrcholového manažmentu a ušetrili by sa finančné prostriedky potrebné na prevádzku dvoch firiem, keďže by zostala len jedna," uviedol gestor koalície Martin Pekár.

To, či treba NDS a SSC zlúčiť, ukáže analýza, myslí si dopravný analytik SaS Jozef Drahovský.

"Každá z týchto organizácií má aj viaceré jedinečné oddelenia, ktoré v druhej organizácii nie sú. Napríklad, SSC spravuje cestnú databanku aj pre diaľnice," priblížil expert liberálov.

Cestári nemajú z mýta ani euro

Zlúčenie NDS a SSC je podľa KDH nevyhnutné. Podpredseda hnutia Pavol Zajac poznamenal, že pokiaľ NDS mala v roku 2018 na správu a údržbu 484 kilometrov diaľnic a 229 km rýchlostných ciest 88,5 milióna eur, SSC mala v tom istom roku na opravy a údržbu viac ako 3 300 km ciest prvej triedy zhruba 55 miliónov eur.

"Kým NDS investuje do opráv a údržby jedného kilometra ročne v priemere 124 tisíc eur, SSC v priemere 16,7 tisíca eur. Toto zanedbávanie investícií do opráv ciest I. triedy má za následok, že v nevyhovujúcom a havarijnom stave je v súčasnosti 1 241 km týchto ciest a 1 154 mostov," upozornil Zajac s tým, že to predstavuje viac ako tretinu všetkých ciest v správe SSC.

Ako podotkol, elektronické mýto sa vyberá aj na vyše dvetisíc kilometrov ciest I. triedy, ale z výnosov mýta sa do ich údržby nedostane ani euro.

"Zlúčením NDS a SSC by prišlo k zefektívneniu investícií do správy a údržby štátnych ciest a taktiež k spravodlivejšiemu prerozdeleniu výnosov z elektronického mýta," dodal Zajac.

Garant dopravy v strane Za ľudí Peter Sádovský vníma uvažované zlúčenie NDS a SSC ako vhodný krok.

"Najmä preto, aby sa plánovite a koordinovane mohla budovať slovenská nosná cestná sieť. Efekt z úspor na možnom riadení, administratíve dvoch spoločností by bol druhoradý," tvrdí expert.