Koalícia podpísala za posledný mesiac zmluvy za viac ako sto miliónov, tvrdí strana Za ľudí

Utajenie v podaní finančnej správy získalo úplne nový rozmer, hovorí Remišová.

24. feb 2020 o 14:28 SITA

BRATISLAVA. Súčasná vládna koalícia podpísala podľa strany Za ľudí za posledný mesiac zmluvy za viac ako sto miliónov eur. Len u vicepremiéra pre informatizáciu a na finančnej správe mali za posledné týždne podpísať zmluvy v hodnote 108 miliónov eur.

Ako ďalej upozornila podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, najväčšie otázniky sú pri zmluve finančnej správy za 51 miliónov eur.

Tá totiž podľa nej zmluvu utajila, a práve takýmto spôsobom vznikali v minulosti mnohé nevýhodné kontrakty.

„Teraz však utajenie v podaní finančnej správy získalo úplne nový rozmer. Nielenže nie je zverejnená samotná zmluva a obsah zmluvy, no utajený je dokonca aj predmet zákazky. Je to bezprecedentné, a preto žiadame ministra financií, aby tieto údaje okamžite zverejnil a vysvetlil, načo potrebuje dať finančná správa tak súrne a pár dní pred voľbami 51 miliónov eur,“ vyhlásila Remišová.

Na firmu, s ktorou finančná správa podpísala zmluvu, pritom upozornila v inej súvislosti nadácia Zastavme korupciu.

Ide o slovenskú spoločnosť, ktorú vlastní britská firma sídliaca v rodinnom dome jedného z vlastníkov, ktorá nevykazuje takmer žiaden biznis, no začala dostávať v štátnej správe veľké zákazky.



Remišová poukázala aj na zmluvy u vicepremiéra Richarda Rašiho za 57 miliónov eur.

„Všetky sa týkajú akýchsi poradenských služieb. Na informatizáciu štát doteraz dal miliardu eur a výsledok je veľmi biedny. Jedným z dôvodov je aj to, že namiesto budovania tímu odborníkov na strane štátu, ktorí by vedeli odborne a dlhodobo zastupovať záujmy štátu pri rozvoji elektronických služieb, vláda stále dookola nakupuje neskutočne drahé služby poradenských spoločností. Výsledkom je, že na strane štátu chýba odbornosť a na poskytovaných službách je to vidieť,“ myslí si Remišová.