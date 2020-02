Danko útočí na Érseka, potrebné diaľnice podľa neho nebudú ani o 27 rokov

Slovensko si musí požičať veľké investičné peniaze v miliardách, tvrdí Danko.

22. feb 2020 o 14:36 SITA

BRATISLAVA. V roku 2020 stoja ľudia v zápche hodinu alebo dve pred Bratislavou, pri Strečne či v Prešove, nie je dostavaný tunel Višňové, diaľnica do Michaloviec či Sniny, na Kysuciach ako aj na Liptove a neexistuje rýchlostná cesta na Orave.

„Nemôže štát predsa chcieť, aby ľudia platili za diaľnice, ktoré nemôžu využívať v celom rozsahu. Pre NDS je katastrofou to, že nemajú peniaze na výstavbu, nie je to v tom, že či majú financie za diaľničné známky, aj tak štát NDS-ke každý rok dopláca," vyhlásil to predseda SNS Andrej Danko.

"Ročne sa odovzdalo len 11 km a v roku 2018 to bolo 0 km rýchlostných ciest. Projekty sú síce plánované, no nie sú kryté. Ľudia môžu platiť len za také cesty, ktoré budú dostavané,“ dodáva Danko.

Peniaze z eurofondov

Slovensko si musí požičať veľké investičné peniaze v miliardách EUR, pretože len tak sa budú dať dobudovať diaľnice v dostupnej dobe.

Peniaze z eurofondov na diaľničnú sieť Slovenska nebudú stačiť. Kým cez celé Slovensko nepovedie vrchom a spodkom diaľnica, Slováci by nemali platiť diaľničné známky.

„Je to až komické, aby od vás vyberali 50 eur či diaľnica je, alebo nie je. To, čo sa vyberie nie je ani na údržbu. Máme diaľničné úseky, ktoré staviame od 30 mil eur do 60 mil eur. Kým nie je na Slovensku západ spojený s východom a sever s juhom, tak by sa to nemalo diať,“ povedal.

Potrebné sú investičné peniaze, tvrdí

Diaľničné známky sú totiž podľa šéfa národniarov len kvapkou v mori, ktorá nestačí na vybudovanie ani dvoch kilometrov nových ciest ročne.

„Rozpočet Národnej diaľničnej spoločnosti je 500 miliónov eur, ktorý im kapacitne nedovolí postaviť viac, ako 10 kilometrov ciest ročne. Lenže na Slovensku potrebujeme dobudovať ihneď viac ako 270 kilometrov,“ vysvetlil.

Práve preto by si malo Slovensko podľa Andrej Danka požičať veľké investičné peniaze tak, ako to urobili napríklad susední Rakúšania.

„Národná diaľničná spoločnosť potrebuje úverovú linku aspoň o objeme 8 miliárd eur, aby mohla okamžite zazmluvniť napríklad projekčné práce a iné veci, na ktoré sa ťažko čerpajú eurofondy,“ uviedol s tým, že financovanie dokumentácie je veľmi zložité a zdržuje proces.

Anketa na facebooku a instagrame

„Pri Érsekovom tempe nebudeme mať diaľnice ani o 27 rokov,“ skonštatoval a ako Andrej Danko uviedol, pri tomto návrhu dá na názor ľudí.

Práve preto na Facebooku a Instagrame Slovenskej národnej strany vytvoril anketu, v ktorej sa majú ľudia vyjadriť, či sú za, alebo proti zrušeniu týchto poplatkov.

„Ak do utorka do 10:00 na Facebooku SNS nezahlasuje viac ľudí za zrušenie diaľničných známok, SNS toto zrušenie nepodporí. Pre SNS je prioritou prejednanie Istanbulského dohovoru ten jediný totiž do volieb prezidentka nemôže vrátiť,“ dodal.