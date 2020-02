Érsek: V prípade nezrovnalostí vypíšeme súťaž na trať Bratislava-Komárno znova

Obálky k súťaži sa otvárali tento týždeň.

22. feb 2020 o 15:08 TASR

BRATISLAVA. V súťaži na trať Bratislava - Komárno sa v súčasnosti posudzuje ponuka od RegioJetu.

Ak by v nej boli nejaké nezrovnalosti, vypíše sa tender znova. Prevádzka trate by však nemala byť ohrozená, zabezpečiť by ju mal dopravca, ktorý ju obsluhuje v súčasnosti. Uviedol to minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).

Vyhodnocujú materiály

Obálky k tejto súťaži sa otvárali tento týždeň. Érsek priblížil, že právne oddelenie momentálne vyhodnocuje, či sú dodané materiály od RegioJetu v poriadku.

"Pokiaľ tam bude nejaká nezrovnalosť medzi tendrom a ich ponukou, samozrejme, iná možnosť tam nie je, zrušiť tender," dodal minister.

Uistil však, že vlak na trati bude jazdiť aj v takomto prípade. "RegioJet do tej doby, kým sa súťaž neukončí tak, ako má byť, bude ťahať na tejto trati ďalej a všetko je zabezpečené," poznamenal. Veľké zmeny však v tendri robiť nechce.

"Pretože keď ja dám úľavu súťaže, tak nedodržím kvalitu," podotkol s tým, že súťažou chce na trati dosiahnuť vyššiu kvalitu.

Inštitút pre dopravu a hospodárstvo (IDH) poukázal na to, že navrhovaný cestovný poriadok, ktorý je súčasťou súťaže na trať Bratislava - Komárno, je návratom o desať rokov späť.

"Ministerstvo dopravy a výstavby SR na rastúci záujem cestujúcich o vlakovú dopravu na Žitnom ostrove nereaguje pridaním nových vlakov, ale naopak ich čiastočným rušením, predĺžením intervalov medzi spojmi a dokonca aj spomalením dopravy," skonštatoval riaditeľ inštitútu Rastislav Cenký.

Súťažné podmienky

Požiadavky na vysoký počet veľkokapacitných vlakových súprav a ich nejednoznačné a neštandardné požiadavky v kontexte krátkeho času na prípravu podľa Cenkého obmedzujú reálnu súťaž a počet záujemcov, ktorí sa do nej môžu zapojiť.

Komunikačný odbor rezortu dopravy zdôraznil, že súťaž ešte nebola ukončená a nemôže tak informovať o konkrétnych detailoch.

"Môžeme ale uviesť, že súťažné podmienky a v nich obsiahnutý cestovný poriadok práve naopak s rozširovaním dopravy počíta už v tomto okamihu," poznamenalo MDV. Základný scenár je podľa ministerstva v prípade objemu výkonov takmer totožný so súčasným cestovným poriadkom.

Predpokladá navýšenie vlakovej dopravy

"Rozšírený scenár predpokladá navýšenie vlakovej dopravy už o viac ako 8 %, pričom sa zameriava práve na špičkové úseky dňa a maximálny scenár zásadným spôsobom rozširuje túto ponuku a oproti súčasnosti zvyšuje počet vlakov až o 18 %," priblížil rezort dopravy.

Ministerstvo zároveň uviedlo, že požiadavky na vlakové súpravy vychádzali z totožných súťaží, ako sa praktizujú napríklad v Nemecku či v Českej republike, pričom práve z titulu rôzneho plnenia predmetu zákazky bola daná dopravcom možnosť variantne sa pripraviť aj na zabezpečenie poschodových alebo iných jednotiek.

"Potreba takýchto kapacitných súprav na tejto trati je známa už viac ako rok, pričom o súťaži vie verejnosť takmer dva roky," dodal komunikačný odbor MDV.