Honda a Nissan odkladajú spustenie výroby v Číne, Toyota bude mať v chode všetky závody

Honda má fabriky v meste Wu-chan.

21. feb 2020 o 13:20 TASR

TOKIO/PEKING. Japonské automobilky Honda a Nissan odložili termín opätovného spustenia svojich závodov v kritickej čínskej provincii do prevádzky.

Reagovali tak na výzvu úradov, aby v provincii Chu-pej, ktorá je epicentrom nového koronavírusu, presunuli spustenie výroby až na marec.

Nissan plánoval obnoviť výrobu v závodoch v meste Sien-jang v provincii Chu-pej a Čeng-čou v susednej provincii Che-nan v pondelok.

Po požiadavke úradov však oznámil, že obidva závody ponechá zatvorené. Nový termín ich opätovného uvedenia do prevádzky firma nezverejnila.

Zatvorené zostanú aj závody automobilky Honda, ktorá ich má práve v najviac postihnutom meste Wu-chan, ktoré je centrom provincie Chu-pej.

Súvisiaci článok Novým koronavírusom sa v Číne nakazili aj stovky väzňov a dozorcov Čítajte

Práve v tomto meste epidémia nového koronavírusu na prelome rokov vypukla, pričom doteraz si v Číne vyžiadala viac než 2230 obetí. Podľa Hondy zostanú závody zatvorené minimálne do 11. marca, teda do termínu, do ktorého by firmy mali podľa úradov ponechať závody mimo prevádzky.

Opačnú informáciu zverejnila v týchto dňoch najväčšia japonská automobilka Toyota. Firma oznámila, že v pondelok spustí produkciu v závode v Čcheng-tu v juhozápadnej provincii S'čchuan.

Keďže už medzitým začala s obmedzenou výrobou v troch závodoch, od budúceho týždňa tak bude mať v prevádzke všetky štyri čínske závody, aj keď objem produkcie bude v niektorých z nich stále limitovaný.