Slovensko a Maďarsko zvýšia kapacitu vzájomnej prepravy zemného plynu

Vyplýva to z memoranda, ktoré podpísali ministri Žiga a Szijjárto.

21. feb 2020 o 12:49 (aktualizované 21. feb 2020 o 12:57) SITA

KECHNEC. Slovensko a Maďarsko plánujú navýšiť kapacitu prepravovaného plynu medzi krajinami na 5,3 miliardy kubických metrov ročne.

Minister hospodárstva SR Peter Žiga a minister zahraničných vecí a obchodu Maďarska Péter Szijjárto v piatok v obci Kechnec podpísali memorandum o spolupráci pri preprave plynu medzi Slovenskom a Maďarskom.

Memorandum zabezpečí aj energetickú bezpečnosť

Memorandum by malo prispieť k energetickej bezpečnosti Slovenska a regiónu a súčasne podporiť využívanie slovensko-maďarského plynárenského prepojenia pri preprave plynu v rámci EÚ.

"V roku 2015 bolo otvorené prepojenie vo Veľkých Zlievcoch medzi Slovenskom a Maďarskom. To má súčasnú kapacitu 4,5 miliardy kubíkov zo Slovenska na Maďarsko a 1,3 miliardy kubíkov z Maďarska na Slovensko.

Súčasťou tohto memoranda, ktoré sme podpísali je aj dohoda medzi našimi krajinami, že kapacita tohto prepojenia sa zvýši na 5,3 miliardy kubíkov z každej strany,“ uviedol Žiga.

Ako ďalej dodal, predmetom memoranda je aj zabezpečenie energetickej bezpečnosti pre obe krajiny, nakoľko dochádza k diverzifikácii ciest a využívaniu infraštruktúry.

„Maďarská a Rakúska strana nemusia budovať nové prepojenie, pretože je dostatočná kapacita existujúceho prepojenia v rámci eustreamu. Tým pádom vieme všetok nadbytočný plyn, ktorý príde cez južné koridory, vyvážať do Čiech, Rakúska, alebo na iné trhy,“ uviedol Žiga.

Záujem je aj o transport

Slovensko podľa ministra Žigu využíva pre domácnosti a firmy asi päť miliárd kubických metrov plynu ročne.

Cez plynovod z Ukrajiny k nám plynie ročne približne 65 miliárd kubíkov, ktoré sú ďalej transportované do Čiech a Rakúska.

„Ak by sme potrebovali len plyn pre domácnosti a firmy, tak to vieme pokryť z tohto južného prepojenia, ale my máme záujem, aby sa plyn cez Slovensko transportoval, pretože na to máme kapacity a je to tiež príjmom do štátneho rozpočtu,“ dodal Žiga.