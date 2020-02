Rozpočtový summit pokračuje bez náznakov konsenzu, do Bruselu prišiel už aj Pellegrini

Rokovania sa opakujú každých sedem rokov.

21. feb 2020 o 11:03 TASR

BRUSEL. Hlavy vlád a štátov členských krajín Európskej únie sa v piatok ráno stretli na druhom dni rokovaní rozpočtového summitu, ktorý má určiť konečnú podobu budúceho sedemročného rozpočtu Únie na roky 2021 - 2027.

Rokovania sú vždy komplikované

Po prvom dni spoločných diskusií a sérii bilaterálnych rokovaní predsedu Európskej rady Charlesa Michela s premiérmi a prezidentmi sa nepodarilo dosiahnuť zhodu na žiadnom kompromisnom návrhu.

Michel nepredložil ani novú podobu viacročného finančného rámca, ako to počas noci naznačovali niektoré diplomatické zdroje z Únie.

Aj po sérii bilaterálnych rokovaní pretrvávajú podľa agentúr AP a AFP hlboké rozdiely medzi lídrami jednotlivých krajín ohľadom celkového objemu sedemročného rozpočtu a jeho rozdelenia na konkrétne politiky a programy.

Rokovania o viacročnom rozpočte Únie sa opakujú každých sedem rokov a sú vždy veľmi komplikované.

Únia hovorí o modernizácii rozpočtu

Situáciu teraz ešte vyostril brexit a výpadok 75 miliárd eur, ktoré mohlo do spoločnej kasy počas siedmich rokov priniesť Spojené kráľovstvo.

K tomu prispievajú nové výzvy ako sú migrácia, ekologická transformácia či digitalizácia, na ktoré musí Únie vyčleniť stovky miliárd eur.

Znamená to na jednej strane rozpočtové škrty v poľnohospodárskej politike a financovaní kohézie a tiež zvyšovanie príspevkov členských krajín, z ktorých je zostavený eurorozpočet.

Únia preto hovorí o modernizácii rozpočtu a hľadá aj vlastné zdroje financovania, aby vyšla v ústrety národným vládam.

Zatiaľ však Michelove návrhy na presunutie časti ziskov z emisných povoleniek do rozpočtu Únie alebo na zavedenie dane z nezrecyklovaných plastov nenašli na summite veľké pochopenie a podporu.

Kompromis nie je zaručený

V noci zo štvrtka na piatok sa množili informácie, že mimoriadny summit nemusí skončiť dohodou a lídri Únie sa o kompromis pokúsia na ďalších rokovaniach, ktoré by sa mohli uskutočniť už v priebehu marca.

Ak by sa do konca tohto roka nepodarilo schváliť konečnú podobu viacročného rozpočtu Únie, mohlo by to mať výrazné dopady na mnohé politiky a cezhraničné programy a projekty Únie, rovnako aj na programy v oblasti vedy a výskumu, ktoré sú závislé od európskych fondov.

K rokovaniam lídrov sa uprostred noci pripojil aj slovenský premiér Peter Pellegrini, ktorý do Bruselu priletel krátko pred druhou hodinou ráno.