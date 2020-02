Dôvera nemeckých spotrebiteľov podľa odhadov klesne

K neistote medzi spotrebiteľmi prispela epidémia koronavírusu.

20. feb 2020 o 9:42 TASR

BERLÍN. Dôvera nemeckých spotrebiteľov vo vývoj ekonomiky v marci klesla. Dôvodom je epidémia koronavírusu, ktorá prispela k neistote medzi spotrebiteľmi.

Vyplýva to z najnovšej prognózy spotrebiteľskej dôvery na marec 2020, ktorú vypracoval inštitút pre prieskum trhu GfK.

Podľa predbežného odhadu indikátor spotrebiteľskej dôvery GfK, ktorý predpovedá o mesiac dopredu náladu domácností v najväčšej ekonomike eurozóny, sa pre marec 2020 znížil na 9,8 bodu z 9,9 bodu pre február, uviedol GfK. Analytici takýto výsledok predpovedali.

Pokles alebo zastavenie výroby v čínskych firmách môže mať vplyv na výrobu v Nemecku a dokonca spôsobiť jej úplné zastavenie.

To by malo za následok zníženie pracovného času a prípadne zníženie počtu zamestnancov, čo by sa dotklo spotrebiteľov, skonštatoval Rolf Bürkl z GfK.

GfK používa tri čiastkové indexy pre aktuálny mesiac na odvodenie sentimentu pre nasledujúci mesiac. Údaje za február tak ukázali, že sa znížili očakávania týkajúce sa príjmu aj ochota nakupovať. Ekonomické očakávania však už druhý mesiac po sebe mierne vzrástli, podporili ich povzbudivé signály z nemeckého trhu práce.

"Zamestnanosť zostáva do značnej miery stabilná, aj keď tempo rastu, aké dosahovala v uplynulých rokoch, je minulosťou," uviedol GfK.

Z údajov GfK vyplýva, že čiastkový index očakávaní v ekonomike sa vo februári zvýšil na 1,2 bodu z januárových -3,7 bodu. Zároveň však čiastkový index, ktorý odráža vyhliadky spotrebiteľov na zvýšenie platov, tento mesiac klesol na 41,2 bodu zo 44,6 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Podľa GfK je však tento ukazovateľ stále na solídnej úrovni, keďže ho podporuje stabilná situácia na trhu práce.

Aj ochota nemeckých domácností utrácať sa znížila vo februári na 53,6 bodu z 53,5 bodu v januári, no udržala si veľmi vysokú úroveň.

"Dôvera spotrebiteľov doteraz nebola ovplyvnená slabšími ekonomickými podmienkami, obchodnými konfliktmi a koronavírusom," uviedol GfK.

GfK dodal, že menová politika Európskej centrálnej banky predstavuje dôležitú podporu pre tendenciu nakupovať.