Inštitút pre dopravu odporúča zrušenie tendra na trať Bratislava-Komárno

Ak by rezort dopravy túto súťaž dokončil, doprava by sa tam zhoršila.

18. feb 2020 o 18:00 SITA

BRATISLAVA. Inštitút pre dopravu a hospodárstvo má výhrady k súťaži na výber osobného vlakového dopravcu a návrhu nového cestovného poriadku na trati Bratislava - Dunajská Streda - Komárno.

Tvrdí, že ak by rezort dopravy túto súťaž dokončil, doprava by sa tam zhoršila, preto ju odporúča zrušiť.

Predĺženie intervalov a spomalenie

"Ministerstvo dopravy a výstavby SR na rastúci záujem cestujúcich o vlakovú dopravu na Žitnom ostrove nereaguje pridaním nových vlakov, ale naopak, ich čiastočným rušením, predĺžením intervalov medzi spojmi a dokonca aj spomalením dopravy. Navrhovaný cestovný poriadok, ktorý je súčasťou súťaže, je podľa nás návratom o desať rokov späť, keď trať stagnovala a strácala cestujúcich," informoval v utorok riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Rastislav Cenký.

Požiadavky na vysoký počet veľkokapacitných vlakových súprav a ich nejednoznačné a neštandardné požiadavky v kontexte krátkeho času na prípravu podľa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo obmedzujú reálnu súťaž a počet záujemcov, ktorí sa do nej môžu zapojiť.

"Toto môže viesť k zbytočnému predražovaniu ponúk dopravcov (výšku dotácie) alebo v krajnom prípade k tomu, že súťaž vygeneruje len jedinú alebo žiadnu ponuku. Ďalšia súťaž tak skončí fiaskom," upozornil Cenký.

Neefektívny cestovný poriadok

Zle nastavený cestovný poriadok podľa neho zase zhorší každodenné cestovanie mnohým ľuďom.

Súvisiaci článok Víťazi tendra na obnovu železnice na Záhorí zostali v platnosti Čítajte

"Ak chceme naozaj kvalitnú súťaž, odporúčame súčasnú súťaž zrušiť a opakovane ju vyhlásiť s novými špecifikáciami, ktoré zlepšia (nie zhoršia) dopravu na trati a zachovajú efektívnosť dopravy," uviedol Cenký.

V navrhovanom cestovného poriadku sa podľa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo rušia vlaky aj v špičke a obnovujú vlaky zrušené v minulosti pre nízky záujem.

V špičke sa majú napríklad zrušiť vlaky z Bratislavy o 17:35 a 18:35, pričom medzi Dunajskou Stredou a Bratislavou už nemá byť celodenný hodinový interval.

Zrušenie zrýchlených vlakov

Počet vlakov na trati sa má spolu znížiť o 5 percent (ročne najazdia 1,224 milióna kilometerov, po novom by mali len 1,116 milióna kilometrov).

“ Vďaka chaotickým intervalom budú mať prípoje len niektoré vlaky a pre zlú koordináciu vlakov navyše len pri ceste tam (cesta späť bude bez prípoja). Úplne zanikne napríklad veľmi využívaný prípoj z Komárna smerom do Česka. „ Rastislav Cenký, Inštitút pre dopravu a hospodárstvo

"Súťaž síce uvažuje s výhľadovým posilnením dopravy, zrušené vlaky v špičke ale obnoviť neplánujú. Naopak, ministerstvo chce obnoviť v minulosti zrušené vlaky, napríklad, vlak o 23:00 z Dunajskej Stredy do Komárna. Pre zrušenie zrýchlených vlakov by mala byť cesta v špičke o desať až dvadsať minút pomalšia.

"Cesta z Bratislavy do Dunajskej Stredy a Komárna sa v špičke výrazne predĺži, pretože sa bude cestovať len osobnými vlakmi zastavujúcimi takmer v každej zastávke," podotkol Cenký.

Dlhšie trvajúca cesta, chaotické intervaly

Cesta z Komárna do Bratislavy trvá ráno hodinu 47 minút, po zmene to má byť dve hodiny a sedem minút.

Intervaly vlakov majú byť dlhšie a nepravidelné. Jednoducho zapamätateľné intervaly 30, 60 a 120 minút budú podľa analytika nahradené chaotickými.

"Medzi Komárnom a Dunajskou Stredou pôjdu vlaky každých 52 minút až dve hodiny 44 minút. V rannej špičke sa pre zastávky Kvetoslavov a Miloslavov predlžuje interval do Bratislavy až na 43 minút (dnes 28), a to vďaka zrušeniu jedného vlaku," priblížil šéf Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo s tým, že sa zhorší aj dochádzka do zamestnania, napríklad, na nočné zmeny do Bratislavy.

Prevážanie prázdnych vagónov

Poukázal aj na vyhadzovanie peňazí na nezmyselné prevážanie prázdnych vagónov.

"Ministerstvo požaduje, aby veľkokapacitné súpravy, mimochodom najdrahšie na prevádzku, jazdili aj mimo špičku na najprázdnejších vlakoch (napríklad o 23:00 z Bratislavy), naopak, niektoré vlaky v špičke môžu mať nedostatočnú kapacitu (o 18:00 z Bratislavy)," poznamenal Cenký.

Upozornil aj na zhoršenie prípojov, pritom niektoré zaniknú, iné budú len občas a iba v jednom smere, čakanie sa predĺži.

"Vďaka chaotickým intervalom budú mať prípoje len niektoré vlaky a pre zlú koordináciu vlakov navyše len pri ceste tam (cesta späť bude bez prípoja). Úplne zanikne napríklad veľmi využívaný prípoj z Komárna smerom do Česka," dodal Cenký.

Záujemcovia kritizovali krátkosť času

Ponuky v tendri na výber dopravcu na trati medzi Bratislavou a Komárnom v pondelok neotvárali.

Ministerstvo dopravy a výstavby potvrdilo, že termín otvárania ponúk určený na 17. februára presunie z dôvodu dodržania procesných postupov.

Rezort neuviedol, koľko uchádzačov predložilo ponuku v predĺženej lehote do 14. februára.

Ponuku mohla predložiť spoločnosť RegioJet, a. s., ktorá prevádzkuje osobnú železničnú dopravu medzi hlavným mestom a Žitným ostrovom takmer osem rokov. Nechcela to však potvrdiť.

Ďalší traja zo štyroch dopravcov, ktorí z pôvodných piatich uchádzačov splnili podmienky účasti - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Arriva a Leo Express, informovali, že ponuku nepodali pre výhrady najmä ku krátkym termínom na zabezpečenie vozidiel a na prípravu kvalifikovanej ponuky.