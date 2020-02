Jadrový dozor vydal pre Mochovce návrh na zavezenie paliva

Všetky orgány, ktoré sú súčasťou tohto konania, budú mať do 15. apríla čas na vyjadrenie.

18. feb 2020 o 15:30 SITA

MOCHOVCE. Slovenské elektrárne, a. s. dosiahli dôležitý míľnik v procese dostavby tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce.

Úrad jadrového dozoru SR totiž vydal návrh rozhodnutia na zavezenie paliva.

"Návrhu predchádzalo množstvo technických skúšok a verifikácií na to, aby úrad mohol tento draft vydať. Všetky dotknuté orgány, ktoré sú súčasťou tohto konania, budú mať do 15. apríla 2020 čas na to, aby sa vyjadrili k danému draftu rozhodnutia," informoval v utorok v Mochovciach generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček.

"Následne Úrad jadrového dozoru vydá rozhodnutie o zavezení paliva. To znamená, že v najlepšom prípade na začiatku leta budeme môcť zavážať palivo do tretieho bloku, v najhoršom prípade to bude koncom roku 2020," doplnil Branislav Strýček.

Žiadne prekážky pre tretí blok

Súčasťou preverenia pripravenosti tretieho bloku na prevádzku boli aj dve verifikácie od medzinárodných inštitúcií, jednou z nich bola Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (misia Pre-OSART) a druhá zo strany Svetovej asociácie prevádzkovateľov jadrových elektrární (misia WANO).

"Misie boli ukončené v decembri a januári a nenašli žiadne prekážky, ktoré by bránili tomu, aby tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach mohol byť uvedený do prevádzky," uviedol Branislav Strýček.

"Sme pripravení tak, aby sme neohrozili bezpečnosť a zdravie slovenských občanov. Oproti posledným termínom, ktoré sme deklarovali na zavezenie paliva, sme sa oneskorili o dva mesiace. Nerobím z toho absolútne žiadnu tragédiu pri projekte jadrovej elektrárne, ktorá sa stavia desaťročie. Úrad jadrového dozoru považuje väčšinu podmienok ako splnených, pracujeme ešte na niektorých malých nedorobkoch, ktoré odstraňujeme," pokračoval Branislav Strýček.

Námietky z Rakúska

Rakúsko má so spustením prevádzky tretieho bloku v Mochovciach dlhodobo problémy a výhrady. Krajina je proti európskym investíciám do jadrovej energie.

"Z našej strany sme urobili všetko, čo bolo v našich silách. Hovoria o tom aj uskutočnené misie. S rakúskou stranou sa stretávame aj na bilaterálnej úrovni. Návrhom rozhodnutia na zavezenie paliva očakávame z rakúskej strany vystupňovanie ich tlaku a pripomienok, no predpokladáme, že neprídu s ničím novým, iba s tým, čo sme už počuli," ozrejmil Strýček.

Po absolvovaní studenej hydroskúšky, horúcej hydroskúšky a rozšírenej revízie, Slovenské elektrárne na prelome rokov vykonali opakovaný náhrev primárneho okruhu.

Skúšobná prevádza 10 týždňov od zavezenia paliva

V decembri a januári úspešne vykonali pevnostnú tlakovú a tesnostnú skúšku primárneho okruhu, tlakové skúšky všetkých parogenerátorov, skúšky záložných dieselových generátorov, testy prietokov technickej vody dôležitej, testy vdzuchotechniky a ďalšie.

"Po prípadnom zavezení paliva do tretieho bloku začne tzv. fyzikálne spúšťanie, ktoré by malo trvať osem týždňov, po ňom bude nasledovať energetické spúšťanie. Následne sa spustí skúška turbíny a prakticky začne prevádzka. Teda výroba energie v treťom bloku by mala v skúšobnom režime nastať desať týždňov od zavezenia paliva," ozrejmil plánovaný proces spustenia tretieho bloku v Mochovciach riaditeľ generálneho manažmentu stavby Slovenských elektrární Peter Andraško.

Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008.

Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.) a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009.

Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.