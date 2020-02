Smer chce stále založiť štátny energetický holding

Väčšina politických strán, ktoré môžu zasadnúť do nového parlamentu, si chce počkať ešte na analýzy.

18. feb 2020 o 10:00 SITA

BRATISLAVA. Založenie štátneho energetického holdingu nie je isté ani po zhruba šiestich rokoch, odkedy začali politici o ňom rozprávať.

Za založenie energetického holdingu po nadchádzajúcich parlamentných voľbách, ktorý by združoval štátne akcie v energetických spoločnostiach, je iba strana Smer-SD.

Ostatné politické strany, ktoré môžu zasadnúť do nového parlamentu, si chcú počkať ešte na analýzy.

Vláda pokračovala v krokoch na jeho vznik

„Naša strana bude presadzovať vznik štátneho energetického holdingu, ktorý posilní vplyv štátu v energetike,“ odkázal vedúci tlačového oddelenia Smer-SD Ján Mažgút.

Práve táto zatiaľ najsilnejšia politická strana prišla počas svojho predchádzajúceho vládnutia s myšlienkou založenia štátneho energetického holdingu. Aj terajšia vláda pokračovala v krokoch na jeho vznik.

“ Štát prostredníctvom 100-percentného vlastníctva v SPP v súčasnosti plní viac politické úlohy ako úlohy podnikateľské, čo nie je dobrý predpoklad pre vznik reálne fungujúceho energetického holdingu. „ Marek Antal, člen strany Za ľudí

Minister hospodárstva Peter Žiga v predvianočnom rozhovore pre portál vEnergetike.sk povedal, že je všetko na vytvorenie holdingu pripravené.

Akcie štátu v energetických spoločnostiach by podľa neho mal prebrať štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP).

„Pre nás je prioritou uplatňovanie kontroly. Budeme presadzovať najmä dôslednejší spôsob kontroly v energetických strategických podnikoch, akékoľvek ďalšie rozhodnutia budú záležať od ekonomickej výhodnosti,“ uvádza Eduard Heger z hnutia OĽaNO.

Strana ĽS Naše Slovensko nevie podľa svojho podpredsedu Martina Beluského vylúčiť založenie energetického holdingu. „Nevieme to však ani potvrdiť,“ dodal Beluský.

Za ľudí: Podnikanie bez politiky

Súčasný názor Ministerstva hospodárstva SR, že úlohu štátneho energetického holdingu by mal vykonávať štátny podnik SPP, bude potrebné podľa strany Za ľudí podrobiť dodatočnej analýze.

„Štát prostredníctvom 100-percentného vlastníctva v SPP v súčasnosti plní viac politické úlohy ako úlohy podnikateľské, čo nie je dobrý predpoklad pre vznik reálne fungujúceho energetického holdingu. Naviac, vytvára hospodársku nerovnováhu a riziká, ktoré vytvára bude potrebné urýchlene odstrániť,“ povedal člen predsedníctva strany Za ľudí Marek Antal, podľa ktorého je nutné definovať cieľ štátneho energetického holdingu a jeho zmysel.

Komplexnú analýzu vyžaduje aj koalícia PS/Spolu.

„Efektívne spravovanie štátnych podielov a majetku, a to nielen v energetických podnikoch, bude riešené na základe komplexnej analýzy a odborného posúdenia. V prípade energetických podnikov je navyše limitujúcim faktorom povinnosť dodržania princípov unbundlingu,“ dodal expert koalície pre energetiku Karel Hirman.

SaS: Nekorupčný prístup

Hnutie SME Rodina nemá záujem o vytvorenie štátneho energetického holdingu.

„Štátny energetický holding je niečo, čo sa pripravuje už približne desať rokov a bez úspechu. Svojho vplyvu v ZSE, SSE a VSE sa menšinoví vlastníci nebudú chcieť vzdať a štátny energetický holding bude také niečo ako SPP. Momentálne nemáme teda záujem o vytvorenie holdingu, pokiaľ sa nenájde jeho význam z pohľadu ďalšieho využívania,“ povedal expert hnutia na energetiku Michal Janíček.

Energetický holding je podľa liberálov z SaS vzdušným zámkom viacerých ministrov hospodárstva za stranu Smer-SD, pričom ani jednému sa nepodarilo mu dať konkrétnu podobu.

„Dôvodom mohli byť najmä záujmy na pozadí tohto projektu, pričom hrozilo, že by mohol dopadnúť po vzore najstratovejšieho štátneho podniku SPP. Samotná správa akcií štátu vrátane rozhodovacích právomocí v energetických podnikoch by mohla byť prínosom aj vzhľadom k posilneniu pozície štátu, avšak toto si vyžaduje zodpovedný a nekorupčný prístup. Ak by sme boli súčasťou novej vlády, založenie energetického holdingu by sme v prvom rade podrobili analýze výhodnosti pre štát,“ konštatoval podpredseda SaS a tímlíder pre energetiku Karol Galek.

SNS je za štátny holding

Národniari z SNS budú pracovať na vytvorení Národnej energetickej spoločnosti.

„Tá bude zárukou energetickej bezpečnosti Slovenska. Umožní efektívnejšie riadenie energetiky ako celku a realizovanie strategických koncepcií rozvoja výrobnotechnickej základne, bude zárukou optimálnych cien energii, rozvoja dodávateľskej sféry pre energetiku, zvýšenia zamestnanosti, zárukou posilnenia využívania obnoviteľných zdrojov, posilnenia elektromobility vo verejnej doprave, zárukou systémového znižovania emisií a ochrany životného prostredia,“ uviedol Tibor Mikuš z SNS.

Strana Most-Híd nie je o výhodnosti založenia štátneho energetického holdingu presvedčená.

„Správa všetkých akcií v jednom energetickom podniku sa podľa nášho názoru vymyká princípu vlastníckeho unbundlingu,“ uzavrela hovorkyňa strany Klára Magdeme.