Aeroflot pre nízky záujem zrušil niektoré lety do Číny

Bude prevádzkovať jeden let do Pekingu a Šanghaja denne, namiesto súčasných dvoch.

17. feb 2020 o 22:34 TASR

MOSKVA. Ruská národná letecká spoločnosť Aeroflot v pondelok oznámila, že ruší niektoré lety smerujúce do Číny pre nízky záujem. Oznámenie prichádza v čase obáv pred šíriacim sa koronavírusom.

Správu priniesla agentúra Reuters.

Letecká spoločnosť bude prevádzkovať jeden let do Pekingu a Šanghaja denne, namiesto súčasných dvoch. Opatrenie sa týka obdobia od utorka do 28. marca.

Aeroflot o tom informoval na svojej internetovej stránke.

Aeroflot takisto zrušil niekoľko letov do Kuang-čou (Kantonu) a Hongkongu. Naďalej však do týchto miest bude lietať štyrikrát týždenne.

Ďalšie veľké ruské letecké spoločnosti zastavili lety do Číny koncom januára.