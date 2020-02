Dopravcovia kritizujú krátke termíny tendra na trať Bratislava - Komárno

Ponuku v súťaži mohol predložil asi iba RegioJet, jeho vlaky na trase jazdia takmer osem rokov.

17. feb 2020 o 17:46 SITA

BRATISLAVA. Ponuky v tendri na výber osobného vlakového dopravcu na trati Bratislava - Dunajská Streda - Komárno v pondelok neotvárali.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR potvrdilo, že termín otvárania ponúk určený na 17. februára presunie z dôvodu dodržania procesných postupov.

Rezort však neuviedol, koľko uchádzačov predložilo ponuku v predĺženej lehote do 14. februára.

Výhrady ku krátkosti času na vozidlá

Ponuku mohla predložiť spoločnosť RegioJet, a. s., ktorá prevádzkuje osobnú železničnú dopravu medzi hlavným mestom a Žitným ostrovom takmer osem rokov. Nechcela to však potvrdiť.

Ďalší traja zo štyroch dopravcov, ktorí z pôvodných piatich uchádzačov splnili podmienky účasti - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK), Arriva a Leo Express, informovali, že ponuku nepodali pre výhrady najmä ku krátkym termínom na zabezpečenie vozidiel a na prípravu kvalifikovanej ponuky.

Ministerstvo zadalo podmienky pred vyše rokom

Ministerstvo dopravy uviedlo, že v súčasnosti sa k prebiehajúcej súťaži nebude bližšie vyjadrovať.

"Predpokladáme, že vyhodnotenie a overenie splnenia jednotlivých súťažných podmienok bude záležitosťou len niekoľkých dní. Záujmom rezortu dopravy je čím skôr poznať výsledky súťaže. Cestujúcich ubezpečujeme, že doprava na tejto trati bude zabezpečená," informoval rezort.

Ministerstvo je presvedčené, že každý uchádzač mal základné informácie o spôsobe dopravy, ako aj náročnosti kapacitného pokrytia špičkových vlakov k dispozícii už viac ako rok.

"Všetky tieto informácie boli a sú verejne prístupné. Navyše, v súťažných podmienkach neboli nastavené žiadne neobvyklé požiadavky, ktoré by sa dnes nevyužívali v ostatných vlakoch už aj na Slovensku," upozornilo ministerstvo s tým, že pôvodný termín práve na žiadosť uchádzačov predĺžilo o ďalšie dva týždne.

"Pokiaľ ide o právo podať námietku, je to právom každého uchádzača, ktorý splnil základné podmienky účasti. Keďže v tomto okamihu sme ešte len pred otváraním ponúk, je úplne predčasné o čomkoľvek polemizovať," dodal rezort dopravy.

Hovorca RegioJet Aleš Ondrůj v pondelok uviedol, že situáciu o ponukách do súťaže na prevádzkovanie vlakov medzi Bratislavou a Komárnom zatiaľ nebudú komentovať.

Dopravcovia: Nestihneme splniť podmienky

Arriva oznámila, že po zodpovednom zvážení sa rozhodla ponuku v tendri nepredložiť.

"Liberalizáciu prevádzky na regionálnych vlakových tratiach považujeme naďalej za kľúčovú pre ďalšie skvalitňovanie služieb pre cestujúcich. V prípade dostatočného času na spustenie prevádzky by totiž okrem iného umožnila aj zabezpečenie a nasadenie moderných vlakových súprav a zaškolenie potrebného personálu, čo sú nevyhnutné podmienky na poskytovanie spoľahlivých služieb cestujúcim na zodpovedajúcej úrovni," uviedol generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku László Ivan.

Leo Express zdôvodnil nepodanie ponuky v súťaži tým, že vzhľadom na kapacity dodávateľov vozidiel by na ich zabezpečenie boli potrebné minimálne dva roky.

Podľa spoločnosti inak dopravcovia nemajú šancu vyhovieť požiadavkám a celé výberové konanie je tak bezpredmetné.

"Súťaž na trasu Bratislava - Komárno bola vyhlásená príliš neskoro, a to vzhľadom na začiatok prevádzky už v decembri 2020. Do tohto termínu nebolo možné zabezpečiť vozidlá, ktoré by zodpovedali požiadavkám ministerstva dopravy. Na základe otázok dopravcov ministerstvo dopravy navyše v polovici januára zmenilo podmienky súťaže," priblížil hovorca Leo Express Emil Sedlařík.

Podobný proces ako na trati Žilina - Rajec

Dopravca dúfa, že ministerstvo dopravy situáciu prehodnotí a vypíše súťaž znovu, tentokrát s uskutočniteľným termínom začiatku prevádzky.

"Opakuje sa tak situácia zo súťaže Žilina - Rajec, kde pre šibeničné termíny predložil ponuku jediný dopravca (ZSSK), ktorý bol pre nesplnenie podmienok vylúčený a súťaž musela byť zrušená," upozornil Sedlařík.

Ďalšie súťaže musia byť podľa Leo Express transparentné, nediskriminačné a s reálnymi požiadavkami, ktoré by umožnili zapojenie dopravcov.

Netrúfa si ani štátny prepravca

ZSSK už 14. februára oznámila, že sa na súťaži na výber dopravcu na trati Bratislava - Komárno ďalej nezúčastní.

Zdôvodnila to tým, že pre požiadavky ministerstva dopravy k objemu vozidlového parku nie je možné v požadovanom termíne predložiť kvalifikovanú ponuku.

Termín podľa národného dopravcu predstavuje len zlomok potrebného času na prípravu ponuky.

"Sme presvedčení, že lehoty vyhlasovateľa sú mimoriadne krátke pre ktoréhokoľvek uchádzača. Kvalifikovanú ponuku je nemožné poskytnúť i z dôvodu potreby rešpektovania zákonných lehôt pri obstarávaní vozového parku v súlade s príslušnými úpravami verejného obstarávania," uviedol hovorca ZSSK Tomáč Kováč.

Kvalifikovanú ponuku by podľa ZSSK bol schopný predložiť teoreticky iba taký uchádzač, ktorý už disponuje vozidlami spĺňajúcimi v podstatných ohľadoch požiadavky vyhlasovateľa a je pripravený ich takmer okamžite využiť pre účely realizácie výkonov na súťaženej trase.

To podľa štátneho dopravcu značne obmedzuje počet potenciálnych uchádzačov.

ZSSK avizovala, že tento týždeň podá formálnu námietku a pravdepodobne požiada o zrušenie súťaže a vyhlásenie novej s transparentnými a nediskriminačnými podmienkami pre všetkých uchádzačov.

Na desať rokov od januára 2021

Rezort dopravy vyhlásil súťaž na vlakového dopravcu medzi Bratislavou a Komárnom na desať rokov vlani v októbri, s tým, že vybraný uchádzač začne prevádzku 1. januára 2021.

Neskôr túto lehotu skrátil na 13. decembra 2020. Ide o jednokoľajnú neelektrifikovanú trať v dĺžke 95 kilometrov s maximálnou povolenou rýchlosťou 80 kilometrov za hodinu.

Predpokladaný rozsah dopravných výkonov na trati v prvom roku prevádzky je 1,2 milióna vlakových kilometrov, na čo je potrebných trinásť súprav. Odhadovaná hodnota výkonov je 7,47 eura na vlakový kilometer.

V súčasnosti na trase jazdí v pracovných dňoch 28 vlakov RegioJet z Komárna, Dunajskej Stredy a Kvetoslavova do Bratislavy, 30 opačne a jeden medzi Dunajskou Stredou a Komárnom.

Jednotlivé súpravy majú kapacitu 124, 160 a 144 miest na sedenie a vozidlá dvoch radov 139 miest v jednom vozni.

KDJ kritizuje aj bankovú záruku

Kresťanskodemokratické hnutie sa obáva, že aj táto súťaž môže skončiť fiaskom ako súťaž na dopravcu na trati Žilina - Rajec.

"Znova je aj v tejto súťaži veľmi krátky čas pre nového prevádzkovateľa na nákup alebo prenájom vlakových súprav a kvalitnú prípravu personálu. Ministerstvo žiada bankovú záruku 8 miliónov eur, čo je 40-násobne viac ako doteraz, čo bude mať negatívny vplyv na výšku ponúknutej ceny," upozornil podpredseda KDH Pavol Zajac.

Rezort podľa neho žiada maximálny vek vozidiel do 20 rokov, ale nezohľadňuje ich modernizáciu. Tvrdí, že požadovanú kapacitu 500 miest vo vlaku môžu splniť len dvojpodlažné vlaky štátneho dopravcu.

"Jediný, kto môže splniť tieto podmienky, je dominantný prevádzkovateľ ZSSK, aj to len na úkor kvality dopravy v iných regiónoch. Preto by som odporúčal ministrovi dopravy aby jeho úradníci opravili podmienky súťaže tak, aby boli férové pre všetkých uchádzačov a posunuli termín na predkladanie ponúk aj termín spustenia nového prevádzkovateľa," dodal Zajac.