Ekonomika Japonska klesla vo 4. kvartáli najvýraznejšie za päť a pol roka

Výsledok je omnoho horší aj v porovnaní s odhadmi analytikov.

17. feb 2020 o 8:36 TASR

TOKIO. Ekonomika Japonska zaznamenala vo 4. kvartáli minulého roka najvýraznejší pokles za 5,5 roka, pod čo sa podpísalo najmä zvýšenie dane z obratu, ale aj ničivý tajfún.

Uviedla to v pondelok japonská vláda.

Ako informoval Úrad japonskej vlády, ekonomika zaznamenala v období od októbra do konca decembra v celoročnom prepočte pokles o 6,3 %. To je najvýraznejší pokles od obdobia apríl-jún 2014.

Výsledok je omnoho horší aj v porovnaní s odhadmi analytikov, ktorí počítali s poklesom o 3,7 % až 3,8 %. Na porovnanie, v 3. štvrťroku zaznamenala ekonomika rast o 0,5 %.

Aj v medzikvartálnom porovnaní evidovala tretia najväčšia svetová ekonomika najvýraznejší pokles za 5,5 roka.

Pokles, ktorý nasledoval po štyroch kvartáloch rastu, dosiahol po úprave o sezónne vplyvy 1,6 % a bol opäť najvýraznejší od 2. štvrťroka 2014. V danom období japonská ekonomika klesla medzikvartálne o 1,9 %.

Zvýšenie dane z obratu

Hospodársky vývoj najvýraznejšie ovplyvnilo zvýšenie dane z obratu, ku ktorému japonská vláda pristúpila od 1. októbra. Daň vzrástla z pôvodných 8 % na 10 %.

Zvýšenie dane sa odrazilo na súkromnej spotrebe, ktorá medzikvartálne klesla o 2,9 %. Bol to prvý pokles súkromnej spotreby za posledných päť štvrťrokov.

Aj v 2. kvartáli 2014, čo bol najhorší štvrťrok pred 4. kvartálom 2019, reagovala ekonomika na zvýšenie dane z obratu, vtedy z 5 % na 8 %.

Okrem tohto faktora mal svoj podiel na nepriaznivom vývoji aj ničivý tajfún Hagibis, ktorý zasiahol východ a severovýchod Japonska v polovici októbra. Tajfún spôsobil rozsiahle záplavy a prerušenie výroby.

Ekonómovia s takým výrazným poklesom ekonomiky nepočítali. Odhadovali, že medzikvartálny pokles dosiahne približne 1 %.

"Čiastočne sa pod vývoj hospodárstva podpísali aj prírodné katastrofy, hlavným dôvodom však bola zhoršená nálada spotrebiteľov, ktorí reagovali na zvýšenie dane, napriek opatreniam vlády s cieľom zmierniť vplyv tohto faktora," povedal pre agentúru AFP Takeši Minami, hlavný ekonóm Norinchukin Research Institute.

Koronavírus tvrdo zasiahol ekonomiku

Ekonómovia teraz sledujú, do akej miery sa na vývoji ekonomiky prejaví epidémia koronavírusu Covid-19, ktorý sa od začiatku januára rozšíril zo stredočínskeho mesta Wu-chan do viacerých krajín sveta a do pondelka zvýšil počet úmrtí na 1770.

Koronavírus tvrdo zasiahol ekonomiku Číny, ale aj ďalších krajín v Ázii, najmä dopravu, cestovný ruch a spotrebu.

Podľa Minamiho má Japonsko v 1. kvartáli tohto roka "iba minimálne šance" na návrat ekonomiky k rastu.

Ak ekonomika zaznamená medzikvartálny pokles aj v 1. štvrťroku, skĺzne tak do technickej recesie.