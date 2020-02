Vývoz Talianska koncom minulého roka ďalej klesal

Dovoz sa prvýkrát za tri mesiace zvýšil.

15. feb 2020 o 15:46 TASR

RÍM. Po novembri klesol export Talianska aj v decembri, tempo poklesu sa však výrazne zmiernilo. Na druhej strane, dovoz sa prvýkrát za tri mesiace zvýšil. Uviedol to koncom týždňa taliansky štatistický úrad Istat.

Export klesol v decembri medzimesačne o 0,9 %, pokles sa však zmiernil, keď v novembri export zaznamenal pokles až o 4,2 %. Medzitým dovoz o 0,8 % vzrástol, čo predstavuje prvý rast od septembra. V novembri sa o 0,1 % znížil.

Na medziročnej báze Taliansko zvýšilo export o 4,2 %, zatiaľ čo dovoz o 2,2 %. Výsledkom je zvýšenie obchodného prebytku na vyše 5 miliárd eur z 2,78 miliardy eur v decembri 2018.

Výraznejšie sa zvýšil vývoz do krajín mimo Európskej únie, rast dosiahol 5,1 %. Zvýšil sa aj do štátov EÚ, a to o 3,4 %. Dovoz z EÚ vzrástol o 0,3 %, zatiaľ čo z krajín mimo Európskej únie takmer o 6 % klesol.