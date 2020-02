ÚVO opäť skúma tender Slovenskej správy ciest na výstavbu obchvatu Šale

Vo verejnej súťaži sú znova námietky, tentoraz proti výsledku vyhodnotenia ponúk.

14. feb 2020 o 14:14 SITA

BRATISLAVA. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) opäť posudzuje verejnú súťaž Slovenskej správy ciest (SSC) na výstavbu obchvatu Šale na ceste prvej triedy I/75 za vyše 60 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Dôvodom sú nové námietky, tentoraz proti výsledku vyhodnotenia ponúk. Ako úrad oznámil na svojom portáli pri uvedenom tendri, zároveň vydal predbežné opatrenie a rozhodol, že určené lehoty neplynú. Súťaž, vyhlásená ešte vlani v apríli, sa tak naďalej predlžuje.

Štátni cestári po vyhodnotení ponúk deviatich uchádzačov vybrali za víťaza združenie stavebných spoločností Cedis, s. r. o., Bratislava, Cesty SK, s. r. o., Košice a HANT BA, a. s., Považská Bystrica. V tendri predložili najnižšiu ponuku vo výške 55,9 mil. eur bez DPH. "Úspešný uchádzač na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk predložil ponuku s najnižšou cenou v porovnaní s ponukami ostatných uchádzačov, a na základe stanoveného kritéria sa umiestnil na prvom mieste v poradí," oznámila SSC s tým, že kritériom na vyhodnotenie ponúk bola práve cena. "Uchádzač splnil podmienky účasti a požiadavky vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch," uviedli cestári. Ďalších osem ponúk bolo v rozsahu od 58,1 mil. eur (Porr, s. r. o., Bratislava) do 68,7 mil. eur bez DPH (Cesty Nitra, a. s., Nitra a Váhostav - SK, a. s., Bratislava).

Slovenská správa ciest predtým v súťaži niekoľkokrát zmenila lehotu na predkladanie a otváranie ponúk. Zároveň upravila viaceré podmienky účasti uchádzačov v prípade technickej a odbornej spôsobilosti. Úrad pre verejné obstarávanie, na základe námietok jedného zo záujemcov proti podmienkam potrebným na vypracovanie ponuky, ešte vlani v júni nariadil SSC odstrániť protiprávny stav.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR po vyhlásení tendra na výstavbu obchvatu Šale predpokladalo, že práce by sa mali začať ešte v minulom roku. Projekt výstavby obchvatu Šale bol štúdiou realizovateľnosti potvrdený ako najpotrebnejší na ceste I/75 Galanta - Šaľa - Nové Zámky. Štúdia posudzovala dva varianty obchvatu – severný a južný, pričom oba sa podľa rezortu dopravy javia ako uskutočniteľné. Ministerstvo dopravy odporúčalo Slovenskej správe ciest pokračovať v realizácii severného obchvatu Šale, vzhľadom na to, že je v súlade s územným plánom, má pripravenú projektovú dokumentáciu a príslušné povolenia v zmysle platnej legislatívy.

Štátni cestári plánovali výstavbu obchvatu Šale na 1 096 dní, teda tri roky, a na jej financovanie chcú využiť aj prostriedky Európskej únie cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020. Podmienkou využitia európskych zdrojov v súčasnom programovom období je dokončenie stavby do konca roka 2023. Obchvat je navrhnutý v dĺžke 11,8 kilometra v kategórii C so šírkou 11,5 metra a rýchlosťou 80 kilometrov za hodinu. Na úseku bude trinásť mostov, vrátane mosta cez Váh v dĺžke 705 metrov.