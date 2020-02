Lufthansa a Austrian Airlines nebudú lietať do Pekingu a Šanghaja do 28. marca

Lufthansa do konca marca ruší aj ďalšie destinácie na pevninskej Číne.

14. feb 2020 o 12:02 TASR

FRANKFURT NAD MOHANOM. Letecké spoločnosti Lufthansa, Swiss a Austrian Airlines až do 28. marca predlžujú pozastavenie letov do a z Pekingu, ako aj do a zo Šanghaja. Informácie priniesli v piatok agentúry DPA a AP.

Lety prevádzkované nemeckou spoločnosťou Lufthansa boli pôvodne zastavené do 29. februára. Dôvodom bola epidémia nového smrtiaceho koronavírusu, ktorý sa začal šíriť v Číne a dostal sa aj do vyše 20 ďalších krajín sveta.

Lufthansa predtým oznámila, že až do konca marca ruší aj ďalšie destinácie na pevninskej Číne - nebude lietať do miest Nan-ťing, Šen-jang a Čching-tao.

Novým koronavírusom, ktorý spôsobuje aj zápal pľúc, sa nakazilo vyše 64.000 ľudí po celom svete. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pomenovala ochorenie COVID-19 - názov poukazuje na to, že sa objavilo koncom minulého roka a že ho spôsobuje koronavírus.

Podľa najnovších údajov, oznámených vládnymi zdravotníckymi úradmi v piatok v Pekingu, zomrelo na pevninskej Číne 1380 ľudí spomedzi 63.851 nakazených - väčšina týchto prípadov je v stredočínskej provincii Chu-pej.