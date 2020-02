Na zápis spoločností si aktuálne podnikatelia počkajú aj niekoľko týždňov

Zdržanie sa týka celej agendy registrových súdov.

13. feb 2020 o 16:49 SITA

BRATISLAVA. Na zápis, ale napríklad aj výmaz spoločností si aktuálne podnikatelia na Slovensku počkajú.

Namiesto niekoľkých dní totiž tieto úkony trvajú niekoľko týždňov.

Zdržanie agendy súdov

"Zdržanie sa týka celej agendy registrových súdov. Na Okresnom súde Bratislava I problém pretrváva, aj keď sa lehoty skrátili, odhadujem ich na úrovni dvoch mesiacov," uviedol pre agentúru SITA výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Serina.

Na ostatných súdoch podľa neho nie je problém taký vypuklý. "Myslím si, že sa lehoty postupne v priebehu februára, marca dostanú do normálu," dodal Serina.



Dôvodom aktuálneho stavu je pritom podľa neho fakt, že registrové súdy, ktoré vykonávajú okrem iného zápis i výmaz spoločnosti, boli a stále sú zahltené zapisovaním konečných užívateľov výhod.

"Napríklad na Okresnom súde Bratislava I trvá vybavenie podania na obchodnom registri dva až tri mesiace," poznamenal minulý týždeň pre agentúru SITA Serina. Ide pritom o najväčší registrový súd na Slovensku a v Bratislave je zároveň najviac registrovaných obchodných spoločností.

Najväčší nápor v decembri

Zdržanie eviduje aj samotné Ministerstvo spravodlivosti SR. Podľa tlačového oddelenia rezortu sa priebežne snažia vzniknutú situáciu riešiť.

"Od leta Ministerstvo spravodlivosti SR intenzívne upozorňovalo subjekty, aby si nenechávali zápis na poslednú chvíľu. Napriek tomu sme najväčší nápor na súdy zaznamenali v decembri 2019," skonštatoval rezort. Podľa jeho informácií je pritom situácia kritická v Bratislave.



Právnické osoby s povinnosťou zapisovať údaje o konečnom užívateľovi výhod, zapísané do obchodného registra do konca októbra roku 2018, boli povinné podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod najneskôr do konca minulého roka.

Od novembra 2019 pritom platí, že návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod podaný do tohto termínu, musí súd vybaviť do 30. júna tohto roka.



Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj Okresný súd Bratislava I.