Britský minister financií Sajid Javid odstúpil, dôvodom má byť spor o tíme poradcov

Johnson robí prvé zmeny v kabinete po vystúpení krajiny z Európskej únie.

13. feb 2020 o 16:02 SITA

LONDÝN. Britský minister financií Sajid Javid odstúpil zo svojho postu za situácie, keď premiér Boris Johnson robí prvé zmeny v kabinete po vystúpení krajiny z Európskej únie.

Všeobecne sa očakávalo, že Javid zostane členom vlády. Vo funkcii šéfa rezortu financií ho nahrádza jeho doterajší námestník Rishi Sunak. Informuje o tom portál bbc.com.



Podľa zdroja BBC dôvodom odchodu Javida bol spor o zloženie tímu poradcov.

"Premiér povedal, že musí prepustiť všetkých svojich špeciálnych poradcov a nahradiť ich špeciálnymi poradcami z úradu vlády, aby vznikol jeden tím. Minister financií sa vyjadril, že nijaký minister so sebaúctou by neprijal tieto podmienky," uviedol zdroj blízky Javidovi.



Britská libra po rezignácii Sajida Javida voči doláru klesla. Rýchlo sa však zotavila a stúpla nad hranicu 1,3 USD/GBP, a to na 1,30240 USD/GBP po správe, že ho nahradí Rishi Sunak.

Výnosy z britských vládnych dlhopisov sa tiež zvýšili, keďže trh ráta s "vyššími výdavkami, menšími úspornými opatreniami a väčším ekonomickým rastom," povedal Neil Wilson z obchodovacej platformy Markets.com.