Volkswagen zvažuje presun výroby Superbu z Česka, v hre je aj Bratislava či Györ

13. feb 2020 o 15:12 TASR

PRAHA. Česká automobilka Škoda Auto vstupuje do neistej sezóny. Namiesto toho, aby v Európe stavala novú továreň, jej hrozí, že príde o výrobu kľúčového modelu.

Materský koncern Volkswagen (VW) totiž oživil plán na presun výroby najziskovejšieho modelu Superb mimo Česka, proti čomu už predtým protestovali zamestnanci Škody.

Zamestnáva vyše 33-tisíc ľudí

V hre môže byť Bratislava alebo maďarský Györ.

Škoda, ktorá v Česku zamestnáva vyše 33.000 ľudí a je z hľadiska tržieb najväčšou českou firmou, by mala zhruba do troch rokov prísť na trh s novou generáciou Superbu.

Koncern pred dvoma rokmi oznámil, že sa tieto vozidlá budú vyrábať v továrni v Kvasinách. V roku 2023 sa tam mala navyše presunúť výroba modelov Volkswagen Passat a Arteon. Teraz je ale v hre variant, že sa výroba presunie do zahraničia.

"Času na vyriešenie situácie je málo, núdzovo sa začína uvažovať najmä o presune liniek a využití existujúcich tovární koncernu v Európe," povedal v rozhovore pre české Hospodářské noviny (HN) odborový predák Škody Jaroslav Povšík.

Zvažuje niekoľko variantov

Koncern podľa neho zvažuje niekoľko variantov. Jedným je presun výroby modelov Superb do závodu Volkswagenu v Bratislave. "Koncern tam má nevyťažené kapacity," vysvetľuje Povšík.

V bratislavských halách sa dnes vyrábajú veľké SUV, ako je Audi Q7 alebo VW Touareg. Montujú sa tam aj minivozidlá VW Up, Seat Mii a Škoda Citigo. Dopyt po týchto malých autách však klesá.

Dozorná rada VW preto zvažuje možnosť, že by tam premiestnila práve Superb, Passat a prípadne Arteon.

V hre je podľa Povšíka tiež maďarská továreň automobilky Audi v Györi, kde sa dnes vyrábajú prevažne vozidlá s dieselovým pohonom.

Po prepuknutí aféry dieselgate v roku 2015, keď vyšlo najavo, že VW falšoval výsledky testov emisií oxidu dusíka, sa ale ich predaj prepadá.

Na konci minulého roka sa podiel nových dieselových áut v Európskej únii (EÚ) znížil na 34,1 % zo 41,2 % na konci roka 2018. Témou sa preto stáva, ako využiť továrne zamerané práve na naftové modely. Napríklad tú v poľských Polkowiciach, kde montujú dieselové motory.

Koncern VW ani Škoda sa k spomínaným plánom nevyjadrujú. "Budúci výrobný program nekomentujeme," povedala hovorkyňa Škody Auto Kamila Biddleová.

Mení fungovanie závodov

VW má po svete 122 tovární, z toho 71 sa nachádza v Európe. V dôsledku nástupu elektromobilov mení fungovanie viacerých svojich závodov a plánuje premiestňovať výrobu niektorých modelov.

Podľa odborárov sa rokuje aj o presune Fabie do tovární španielskeho Seatu, ktorý je súčasťou VW. Odborári sa najviac obávajú straty Superbu, ktorý je najvýnosnejším modelom automobilky. Ak by sa vyrábal v inej továrni koncernu, Škode by sa znížili zisky z predaja.

Pred tromi rokmi vedenie VW zvažovalo, že výrobu Superbu premiestni do továrne v nemeckom Emdene, kde sa montujú modely Passat. Po protestoch odborov nakoniec rozhodlo, že sa tam od roku 2023 začnú vyrábať elektromobily a Passat a Arteon sa naopak premiestnia do Česka.

Naráža na svoje kapacity

Škoda však naráža na svoje kapacity. Šéf automobilky Bernhard Maier vlani uviedol, že by zvládla predať o 200.000 vozidiel viac, než dokáže vyrobiť. Vlani dodala po celom svete 1,24 milióna áut, z toho 94.200 v Česku.

Kapacitné problémy mala vyriešiť nová továreň, ktorú VW plánoval vybudovať v Turecku. Tam sa mala presunúť výroba modelov Škoda Karoq a Seat Ateca, ktoré sa montujú v Kvasinách.

Tak by sa uvoľnili kapacity na výrobu nových Superbov a tiež Passatov. "Lenže vyhrotená vojna s Kurdmi a v Sýrii plány zničila, teraz je projekt zastavený a nevieme si rady," priznáva Povšík.

Škode dochádza čas. Do troch rokov musia vozy z rodiny Passat uvoľniť miesto v Emdene elektromobilom. Do tej doby je potrebné rozhodnúť, kde sa budú spolu s novými Superbmi vyrábať.

"Ale Superb možno nemusí prísť tak skoro, môže sa napríklad predĺžiť jeho životnosť alebo namiesto neho vznikne iný model, napríklad ďalšie SUV," hovorí Povšík. Ďalšou možnosťou tiež je, že bude Škoda vyrábať menej variantov modelu Superb.