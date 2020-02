Nissan vykázal v treťom kvartáli čistú stratu a zhoršil prognózu za celý rok

Nové vedenie je pod čoraz väčším tlakom.

13. feb 2020 o 14:02 TASR

TOKIO. Nissan Motor vo štvrtok znížil svoju ročnú prognózu prevádzkového zisku o 43 % v reakcii na prepad jeho predaja v uplynulom kvartáli.

Nové vedenie je tak pod čoraz väčším tlakom, aby stabilizovalo automobilku, ktorá sa stále nespamätala zo škandálu okolo bývalého šéfa Carlosa Ghosna.

Plány na zníženie pracovných miest

Prudko klesajúce príjmy Nissanu už iniciovali plány na zníženie pracovných miest, zatvorenie prevádzok a redukciu ponuky produktov. Automobilka tiež ustúpila od agresívnej snahy o zvýšenie podielu na trhu, ktorú presadzoval Ghosn.

K zhoršeniu prognózy došlo po tom, ako automobilka zaznamenala čistú stratu 26,1 miliardy jenov (217,45 milióna eur) v 3. štvrťroku (október-december) svojho finančné roka 2019/2020. Na porovnanie, rok predtým mala zisk 70 miliárd JPY.

Druhá najväčšia japonská automobilka teraz očakáva za celý rok do konca marca 2020 prevádzkový zisk 85 miliárd JPY, namiesto pôvodne odhadovaných 150 miliárd JPY.

Nissan tiež znížil predpoveď čistého zisku za celý rok na 65 miliárd JPY zo 110 miliárd JPY a tržieb na 10,2 bilióna JPY z 10,6 bilióna JPY.

Oznámil tiež, že za jeho prevádzkový zisk sa za tri mesiace do konca decembra 2019 znížil o 78 % na 22,7 miliardy JPY a tržby klesli o 17 % na 2,5 bilióna JPY. Predaj vozidiel sa v uplynulom kvartáli znížil o 11 %, z toho V USA klesol o 18 % a v Číne o 0,6 %.

Najslabší výsledok od roku 2013

Automobilka najnovšie očakáva, že za celý rok dosiahne jej odbyt 5,05 milióna vozidiel, čo bude najslabší výsledok od roku 2013 a o 4 % menej ako v predchádzajúcej predpovedi.

Nemenované zdroje uviedli, že Nissan chce v rámci širších plánov do roku 2023 odstrániť minimálne 4300 pracovných miest v administratíve a tiež zatvoriť dve výrobné prevádzky.

Tieto kroky, nad rámec plánu, ktorý predstavil Nissan vlani v júli, budú zahŕňať aj menej modelov a tiež redukciu pracovných miest v ústrediach v Spojených štátoch a Európe.

Nissan povedal, že nevyplatí dividendy za druhú polovicu roka a celoročná dividenda bude 10 jenov na akciu, čo je prudký pokles z 57 jenov/akcia o rok skôr.

Ušiel z Japonska do Libanonu

Ghosna, ktorý bol tiež riaditeľom aliančného partnera Renault, japonské úrady zatkli v novembri 2018 a obvinili z podhodnotenia príjmov a zneužívania firemných financií na osobné účely.

On sám to popiera a vlani v decembri počas čakania na súdny proces za dramatických okolností ušiel z Japonska do Libanonu.

Nissan v stredu (12. 2.) oznámil, že podal v Japonsku civilnú žalobu proti Ghosnovi a požaduje náhradu škody vo výške 10 miliárd jenov za jeho údajné pochybenie.