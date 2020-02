Väčšia časť R7 v rámci bratislavského obchvatu má byť otvorená na prelome marca a apríla

Minister dopravy Árpád Érsek sa zúčastnil kontrolného dňa na D4/R7.

13. feb 2020 o 14:44 TASR

BRATISLAVA. Väčšia časť rýchlostnej cesty R7 v rámci nultého bratislavského obchvatu by mala byť čoskoro otvorená.

V najbližších týždňoch by sa malo odovzdať do prevádzky 25,2 kilometra (km) na R7 a 4,5 km na diaľnici D4. Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) to uviedol vo štvrtok počas kontrolného dňa na D4/R7.

Dorábajú kruhovú križovatku

Na odovzdanie väčšej časti R7 a nadväzujúceho úseku D4 do prevádzky zostáva zavŕšiť iba administratívny proces.

Podľa Érseka by mala byť táto časť sprejazdnená na prelome marca a apríla.

"Od Šamorína po Ketelec s návratom na Rovinku a smerom do Bratislavy, a tam treba vedieť, že tam je už dvojpruh smerom do Bratislavy," opísal úsek, ktorý sa má otvárať o niekoľko týždňov.

Vzápätí sa podľa neho môže odovzdať celý úsek až od Holíc, kde sa dorába kruhová križovatka.

Otvorenie väčšej časti realizovanej rýchlostnej cesty R7 a časti diaľnice D4, čo je spolu 29,7 km, predstavuje približne polovicu dĺžky celého projektu D4/R7, ktorá je 59 km.

"Práce medzi križovatkou Ketelec a obcami Rovinka a Holice sú takmer ukončené a vodičom sa odovzdajú o niekoľko týždňov. Aby sme ich mohli otvoriť, musíme ešte dokončiť administratívne práce," skonštatoval generálny riaditeľ spoločnosti D4R7 Construction, ktorá je hlavným zhotoviteľom projektu, Juan José Bregel.

Pokračujú aj na Dunajskom súmostí

Práce pokračujú aj na Dunajskom súmostí. Obe predmostia, západné aj východné, by mali byť čoskoro dokončené s pomocou dvoch výsuvných skruží.

Výstavba mosta cez kajakársku dráhu aj mosta cez hlavný tok Dunaja tiež podľa stavebníka pokračuje podľa plánu.

Očakáva, že tento rok v lete sa ukončením nosnej konštrukcie Dunajského súmostia dosiahne dôležitý míľnik projektu.

Stavebné práce na ostatných častiach D4 podľa stavebníka tiež pokračujú dobrým tempom. Odovzdávanie ukončených komunikácií by tak malo v roku 2020 pokračovať podľa schváleného časového harmonogramu.

Celá R7 až po Bajkalskú ulicu by mohla byť otvorená už začiatkom budúceho roka, plán je však v polovici roka 2021. Skonštatoval to Jorge Sanz Bravo zo spoločnosti Ferrovial Agroman Slovakia, ktorá patrí do konzorcia D4R7 Construction.

Úsek R7 v dĺžke 25,2 km, ktorý bude otvorený v najbližších týždňoch, má dve križovatky, päť podjazdov, 11 nadjazdov, jeden most pre peších a tri ekodukty.