Eurokomisia privítala postoj europarlamentu k obchodnej dohode s Vietnamom

Za obchodnú dohodu sa v stredu vyslovilo 405 europoslancov.

13. feb 2020 o 13:16 TASR

BRUSEL. Európska komisia (EK) vo štvrtok privítala rozhodnutie Európskeho parlamentu (EP) ratifikovať dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamom.

Za obchodnú dohodu sa v stredu (12. 2.) vyslovilo 405 europoslancov 705-členného EP.

Odstráni prakticky všetky clá

Obchodná dohoda nadobudne platnosť počas tohto roka, keď aj Vietnam dokončí príslušný ratifikačný postup.

Komisia pripomenula, že súhrn obchodných a investičných dohôd medzi EÚ a Vietnamom odstráni prakticky všetky clá na tovary, s ktorými sa teraz obchoduje medzi oboma stranami.

Prostredníctvom silných, právne záväzných a vynútiteľných záväzkov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja uvedená obchodná dohoda zaručí dodržiavanie pracovných práv, ochranu životného prostredia aj uplatňovanie ustanovení parížskej klimatickej dohody.

Eurokomisár pre obchod Phil Hogan v tejto súvislosti dodal, že dohoda medzi EÚ a Vietnamom má nielen obrovský ekonomický potenciál, ale ide aj nad rámec ekonomických výhod a je víťazstvom pre spotrebiteľov, pracovníkov, poľnohospodárov a európske podniky.

"Obchodná politika môže byť veľkou silou. Vietnam už vyvinul veľké úsilie na zlepšenie situácie v oblasti pracovných práv vďaka našim obchodným rokovaniam. Keď tieto dohody vstúpia do platnosti, posilnia náš potenciál na podporu a monitorovanie reforiem vo Vietname," uviedol Hogan v správe pre médiá.

Jedna z najkomplexnejších dohôd

Komisár tiež pripomenul, že EÚ uzatvorila najkomplexnejšiu obchodnú dohodu s jednou z rozvojových krajín.

Dohoda ustanovuje postupné odstraňovanie colných prekážok počas desiatich rokov pre Vietnam, aby sa zohľadnili jeho rozvojové potreby, a počas siedmich rokov pre EÚ.

Dohoda o voľnom obchode by mala do desiatich rokov odstrániť takmer všetky clá medzi Vietnamom a EÚ vrátane ciel na hlavné exportné artikle Únie: stroje, automobily, chemické produkty a farmaceutiká.

Vzťahuje sa aj na služby, napríklad v oblasti bankovníctva, námornej dopravy či pošty, pri ktorých budú mať podniky z EÚ lepší prístup na vietnamský trh.

Riešenie netarifných prekážok

Obchodná dohoda obsahuje aj osobitné ustanovenia na riešenie netarifných prekážok v automobilovom priemysle a poskytne ochranu 169 tradičným európskym potravinám a nápojom, medzi ktoré patrí napríklad aj slovenské tokajské víno.

Vietnam sa na základe tlaku zo strany EÚ zaviazal ratifikovať dva dohovory Medzinárodnej organizácie práce (ILO), do konca roku 2020 by sa krajina mala prihlásiť k dohovoru o zrušení nútenej práce a do roku 2023 k dohovoru o slobode združovania.

Platnosť obchodnej dohody bude možné v prípade porušovania ľudských práv pozastaviť.