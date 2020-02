Záujem Slovákov o investovanie rastie, najviac využívajú podielové fondy

Počet Slovákov, ktorí investujú, rastie z roka na rok.

13. feb 2020 o 12:22 TASR

BRATISLAVA. Počet Slovákov, ktorí investujú, rastie z roka na rok. Vlani investovalo približne 18 % Slovákov, zatiaľ čo rok predtým 12 %.

Najväčší podiel pri investovaní pritom tvoria podielové fondy, investície do vlastného podnikania a na treťom mieste sú investície do akcií alebo dlhopisov.

Ukázal to prieskum Focusu, ktorý si dala zrealizovať spoločnosť Partner Investments na vzorke 1017 ľudí.

Nízke úrokové sadzby

Odborníci sú presvedčení, že investovanie by sa malo stať bežnou súčasťou tvorby úspor každej domácnosti.

Podľa nich bude situácia investovaniu naklonená aj v dôsledku nízkych úrokových sadzieb na vkladových produktoch a inflácii, ktorá im z úspor odoberá.

V prieskume 56 % opýtaných uviedlo, že neinvestujú, lebo im to neumožňuje rozpočet, a 17 % ľudí uviedlo, že sa boja a investovanie je pre nich nezrozumiteľné.

Podľa odborníkov sa však dá investovať už aj od menších súm. Spomedzi Slovákov, ktorí uviedli, že investujú do podielových fondov, má 12 % príjem do 500 eur, 16 % má príjem do 700 eur, do 900 eur má príjem 20 % ľudí a 46 % má príjem 901 eur a viac.

Dlhodobé investície

Podľa odborníkov však okrem podielových fondov majú ľudia aj iné možnosti, ako dlhodobo investovať, a to napríklad do verejne obchodovateľných ETF fondov, ktoré sú obchodované na burze.

"Investovanie prostredníctvom ETF fondov je už vo vyspelom svete samozrejmosťou, pre mnohých Slovákov je však tento nástroj úplnou novinkou," skonštatoval vo štvrtok na tlačovej konferencii generálny riaditeľ Partners Investments Maroš Ovčarik.

Medzi ETF a podielovými fondmi sú však rozdiely.

"Podielové fondy, ktoré Slováci poznajú, sú aktívne riadené fondy. Znamená to, že každý fond má svojich analytikov a manažérov, ktorí sa snažia nájsť na finančných trhoch príležitosti. ETF, ktoré kopírujú niektorý finančný index, nepotrebujú žiadnych analytikov ani investičných manažérov," priblížil riaditeľ analytickej spoločnosti Benchmark Research and Consultancy Michal Nalevanko.

Rozdiel medzi nimi je aj v spôsobe zdaňovania výnosov.

"ETF fondy sú atraktívne z troch hlavných pohľadov, a to vďaka zaujímavej výkonnosti, nulovým daniam a nízkym poplatkom, ako aj vďaka viacerým výhodám plynúcim z pasívnych stratégií ETF fondov," tvrdí Ovčarik.

S pomocou moderných technológií

Investovať do ETF fondov môže s pomocou moderných technológií ktokoľvek.

"Prístup na svetové finančné trhy ponúkajú obchodníci s cennými papiermi alebo špecializované finančné inštitúcie, ktoré umožňujú nakupovať a predávať cenné papiere," doplnil Nalevanko.

Ak si človek vyberie spoločnosť, prostredníctvom ktorej chce investovať svoje voľné prostriedky, mal by si ju však vždy preveriť, či má potrebné povolenia na poskytovanie daných investičných služieb.