Výnosy Orange Slovensko vlani mierne klesli na 556 miliónov eur

Operátor to pripisuje predovšetkým poklesu výnosov z predaja zariadení.

13. feb 2020 o 10:59 SITA

BRATISLAVA. Výnosy spoločnosti Orange Slovensko v minulom roku mierne klesli. Podľa medzinárodných účtovných štandardov totiž dosiahli 556 miliónov eur, čo znamenalo medziročný pokles o 0,6 %.

Operátor to pripisuje predovšetkým poklesu výnosov z predaja zariadení, ktoré sa oproti roku 2018 znížili o 5 % na 124 miliónov eur. Výnosy z poskytovaných služieb naopak mierne vzrástli o 1 % na 432 miliónov eur.

Nasadzovanie siete piatej generácie

Zároveň s miernym poklesom výnosov vykázal telekomunikačný operátor aj pokles zisku pred zdanením, úrokmi, odpismi, amortizáciou a špeciálnymi stratami (EBITDaL) medziročne o 1,7 % na 198 miliónov eur.

"Pokles sme zaznamenali v dôsledku zvýšených nákladov na prémiový obsah. To nám však pomohlo zvýšiť komerčnú výkonnosť v oblasti pevného širokopásmového pripojenia a televízie, čo je kľúčovým predpokladom rastu v budúcnosti," komentuje spoločnosť dosiahnuté výsledky.



Orange Slovensko sa pritom už postupne pripravuje aj na plánované nasadzovanie siete piatej generácie.

Práve do tohto projektu totiž smerovala väčšina z 80 miliónov eur, ktoré spoločnosť vlani investovala do modernizácie siete. Celkový objem investícií sa pritom medziročne zvýšil o 7,7 % na 103 miliónov eur.



„Aj napriek nepatrnému poklesu výnosov a čistého zisku EBITDaL hodnotím rok 2019 ako úspešný. Aj v čase prebiehajúcej transformácie a reorganizácie našej spoločnosti sa nám podarilo naštartovať nové aktivity a efektívne a zmysluplne alokovať investície, predovšetkým do obsahu a siete, ktoré sú prísľubom ďalšieho rastu v budúcnosti,“ zhodnotil vlaňajšie hospodárske výsledky šéf Orange Slovensko Federico Colom.

Medziročný pokles zákazníkov internetu

Celkovo pritom spoločnosť Orange Slovensko evidovala v minulom roku 2,775 milióna zákazníkov mobilného internetu, čo predstavovalo medziročný pokles ich počtu o 0,9 %.

Z toho viac ako 2,2 milióna boli zákazníci mobilných fakturovaných služieb.

Na druhej strane počet užívateľov pevného internetu stúpol o 7 % na 200-tisíc, počet zákazníkov televíznych služieb narástol o 43 % na 108-tisíc a počet zákazníkov konvergentných služieb stúpol o 70 % na 84,7-tisíca.



Majiteľom 100 % akcií spoločnosti Orange Slovensko je skupina Orange, ktorá je jedným z vedúcich globálnych telekomunikačných operátorov s takmer 150-tisíc zamestnancami po celom svete.