EÚ chce vyššiu ochranu spotrebiteľov pred umelou inteligenciou

Spotrebitelia by mali byť riadne informovaní o využití systémov automatizovaného rozhodovania.

12. feb 2020 o 17:01 TASR

BRUSEL. Európsky parlament vyzval v stredu na prijatie prísnejších opatrení na ochranu spotrebiteľov využívajúcich systémy automatizovaného rozhodovania a umelej inteligencie (UI).

Nelegislatívne uznesenie reaguje na výzvy v oblasti ochrany spotrebiteľov, ktoré súvisia s rozvojom a čoraz intenzívnejším využívaním umelej inteligencie a automatizovaných rozhodovacích procesov.

Vyššia informovanosť

Parlament v tejto súvislosti ocenil potenciál automatizovaného rozhodovania pri poskytovaní inovatívnych a vylepšených služieb vrátane nových digitálnych služieb, ako sú virtuálni asistenti a chatboty.

Spotrebitelia by však podľa poslancov mali byť riadne informovaní o využití systémov automatizovaného rozhodovania a o spôsobe ich fungovania.

Poučení by mali byť aj o možnostiach, ako sa spojiť s človekom, ktorý môže do činnosti daného systému zasiahnuť, či ako skontrolovať alebo opraviť rozhodnutie prijaté takýmto systémom.

Náprava automatizovaných rozhodnutí

Podľa poslancov by automatizované systémy rozhodovania mali využívať iba vysokokvalitné a nestranné súbory údajov a vysvetliteľné a nestranné algoritmy.

Parlament tiež presadzuje, aby sa v rámci podnikových procesov vytvorili štruktúry, ktoré by boli zamerané na preskúmanie a nápravu možných chýb v automatizovaných rozhodnutiach.

Spotrebitelia by zároveň mali mať možnosť požiadať o nápravu konečných a trvalých automatizovaných rozhodnutí.

Konečná zodpovednosť je na ľuďoch

Europoslanci zdôraznili, že konečnú zodpovednosť za rozhodnutia v oblasti odborných služieb, napríklad v zdravotníctve, právnickej oblasti či pri účtovníckych a bankových operáciách, mal vždy niesť človek.

Súvisiaci článok Európsky parlament ratifikoval dohodu o voľnom obchode s Vietnamom Čítajte

Uznesenie Európskeho parlamentu vyzýva Európsku komisiu, aby predložila legislatívne návrhy, ktoré by v otázkach bezpečnosti a zodpovednosti novelizovali pravidlá EÚ vzťahujúce sa na stroje či hračky.

Nová právna úprava by mala zaistiť informovanosť spotrebiteľov o spôsoboch používania výrobkov so schopnosťou automatizovaného rozhodovania a výrobcov o ich povinnostiach. Používateľom by zároveň mala zaručiť ochranu pred možnými škodami.

Proti diskriminácii spotrebiteľov

Okrem toho Európsky parlament odporúča aj novelizáciu vyše tridsaťročnej smernice o zodpovednosti za výrobky, ktorá by v ére nastupujúcej digitalizácie aktualizovala pojmy ako "škoda", "výrobok" a "chyba" a tiež pravidlá upravujúce dôkazné bremeno.

V uznesení sa tiež zdôrazňuje, že systémy automatizovaného rozhodovania nesmú byť využívané na diskrimináciu spotrebiteľov na základe ich štátnej príslušnosti či miesta bydliska.

Dokument Európskeho parlamentu bude zaslaný Rade EÚ a Európskej komisii, ktorá už avizovala, že 19. februára predstaví takzvanú bielu knihu o európskom prístupe k umelej inteligencii.