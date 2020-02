Dopravní analytici odmietli návrh na zrušenie poplatkov za diaľnice

Dankov návrh je extrémny predvolebný populizmus, myslí si dopravný expert Sádovský.

12. feb 2020 o 16:23 SITA

BRATISLAVA. Zrušenie úhrady za diaľničné známky pre autá do 3,5 tony od budúceho roka, ktoré v stredu schválila vláda, považuje riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Rastislav Cenký za predvolebnú aktivitu, nepodloženú ekonomickou analýzou.

Záťaž pre ľudí, ktorí cesty nepoužívajú

Poplatkom za využívanie ciest sú podľa neho zaťažení práve tí, čo ich používajú, no pri znížení, alebo zrušení spoplatnenia ciest, budú finančne zaťažení aj ľudia, ktorí ich nepoužívajú. A to považuje analytik za nespravodlivé.

Návrh na zrušenie diaľničných známok, kým nebudú dostavané diaľnice, predtým inicioval predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko.

"Výber poplatkov za použitie vybraných ciest by mal byť primárne použitý na údržbu a rozvoj cestnej siete. Dá sa polemizovať o výške spoplatnenia, no odkláňame sa tým od riešenia skutočného problému," uviedol Cenký.

“ SNS sa týmto opatrením snaží zachrániť svoje upadajúce preferencie. Aj osobné autá zaťažujú diaľnice a rýchlostné cesty, ktoré potrebujú údržbu. „ Pavol Zajac, KDH

Poukázal na neefektívny výber poplatkov, ako aj na to, že financie z výberu nie sú dostatočne použité na rozvoj cestnej siete a zlepšovanie jej parametrov a bezpečnosti.

"Prehodnotenie spoplatnenia ciest diaľničnou známkou je opodstatnené napríklad v prípadoch, kde cesty nie sú dokončené a skolaudované a nedosahujú tak požadované parametre. V praxi sú to úseky ciest označené dočasným oranžovým zvislým dopravným značením," poznamenal Cenký.

Zobrať si úver na výstavbu cestnej siete, resp. financovať výstavbu z externých návratných zdrojov, nie je podľa riaditeľa IDH v istých prípadoch nesprávny prístup.

V prvom rade by však mala byť jasná vízia, stratégia a ciele, ako aj plán na ich dosiahnutie.

Extrémny predvolebný populizmus

Dankov návrh na zrušenie diaľničných známok je extrémny predvolebný populizmus, ktorý nemá obdobu v celej Európe, myslí si dopravný expert strany Za ľudí Peter Sádovský.

"Štyri roky sa o dokončenie diaľnic, ani zabezpečenie dostatočných finančných zdrojov na dostavbu siete diaľnic, nezaujímal, ale zrazu je nevyhnutné spraviť takýto krok, ktorý pripraví slovenských motoristov o peniaze na výstavbu a opravu ciest vo výške približne 80 miliónov eur ročne," uviedol Sádovský.

Zníženie zdrojov na dostavbu diaľnic

Po škandále s mýtom, keď Najvyšší kontrolný úrad SR zistil, že do ciest ide menej ako 10 percent vybraného mýta za posledných desať rokov, čo sa inak sa rovná približne čiastke vybranej na dialničných známkach za jediný rok, by sa podľa odborníka mala súčasná vládna strana skôr zaujímať o to, ako do budúcnosti diaľnice zafinancovať a nie populistickým krokom znižovať zdroje na ich dostavbu.

"Najmä keď vyhlasuje, že diaľnice je možné dokončiť za dva, tri roky," dodal Sádovský.

"Ide o účelový predvolebný zámer. Nakoľko diaľničné známky sa platia za používanie diaľnic a sú jedným z príjmov pre ich údržbu. Ich zrušenie bude mať za následok výpadok príjmu k danému účelu," zareagoval dopravný analytik Jozef Drahovský.

"Pravdepodobným cieľom je konať čo najhoršie pre budúcu vládu, ktorá bude musieť hľadať iné zdroje na ich údržbu," myslí si Drahovský, ktorý je expertom strany Sloboda a Solidarita (SaS).

KDH: SNS sa chce zachrániť

Zrušenie poplatkov za jazdu osobných áut po diaľniciach a rýchlostných cestách označil za nezodpovedný a populistický krok aj podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Pavol Zajac.

"SNS sa týmto opatrením snaží zachrániť svoje upadajúce preferencie. Aj osobné autá zaťažujú diaľnice a rýchlostné cesty, ktoré potrebujú údržbu," poznamenal Zajac.

Diaľničné známky sa podľa neho platia takmer vo všetkých krajinách Európskej únie, ich ceny na Slovensku sa už dlho nemenili, sú porovnateľné s okolitými krajinami a ich výnosy idú na údržbu a rekonštrukciu diaľnic a rýchlostných ciest.

Poslanec Miroslav Ivan považuje nápad so zrušením diaľničných známok za taký hlúpy, že to nestojí ani komentovať.

"Som zvedavý, čoho ešte budeme svedkami v tomto predvolebnom populistickom divadle," odvetil Ivan z Demokratickej strany.