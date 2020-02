Licenčná rada uložila TV Joj a Joj Plus pokuty za 29-tisíc eur

Pokutu 12-tisíc eur rada udelila vysielateľovi televízií Dajto a Markíza.

12. feb 2020 o 15:30 SITA

BRATISLAVA. Pokuty spolu za 29-tisíc eur dnes vysielateľovi televízií Joj a Joj Plus, spoločnosti Mac TV, udelila Rada pre vysielanie a retransmisiu.

Pokutu 12-tisíc eur dostal vysielateľ televízií Dajto a Markíza, spoločnosť Markíza – Slovakia.

Dôvodom bolo porušenie zákonných pravidiel o označovaní programov logom s vekovou prístupnosťou. Informovala o tom hovorkyňa Rady pre vysielanie a retransmisiu Ivana Čaučíková.

Sankciu vo výške 24-tisíc dostal vysielateľ televízie Joj Plus, spoločnosť Mac TV za to, že 29. júna 2019 o cca 20:10 program Niečo na tej Mary je označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne, obscénne a expresívne vyjadrovanie.

Program mal byť označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov. Tohto vysielateľa licenčná rada pokutovala aj za vysielanie stanice Joj sumou 5-tisíc eur.

Zákon porušil tým, že 2. augusta 2019 o cca 10:22 program Policajti v akcii označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne a expresívne vyjadrovanie a slovnú agresivitu.

Program mal byť označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov.

Vysielateľovi televízie Dajto a Markíza, spoločnosti Markíza – Slovakia, rada uložila pokutu 12-tisíc eur. Televízie Dajto 14. júna 2019 o cca 20:33 a Markíza 20. júna 2019 o cca 20:17 program Nezastaviteľný označili ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov napriek tomu, že obsahoval zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti a vulgárne vyjadrovanie. Program mal byť označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 18 rokov.

Rada na dnešnom stretnutí zároveň odňala na vlastnú žiadosť licencie R/97 a RD/15 vysielateľovi spoločnosti Rádio Šport (programová služba Rádio Šport).