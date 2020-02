Emisie CO2 spojené s využívaním energie sa v roku 2019 celosvetovo stabilizovali

Najvýznamnejšie zníženie bolo zaznamenané v USA.

11. feb 2020 o 13:58 TASR

PARÍŽ. Objem emisií oxidu uhličitého spojených s využívaním energie sa v roku 2019 celosvetovo stabilizoval. Nenaplnili sa tak obavy, že trend, ktorý sa prejavil v uplynulých dvoch rokoch nárastom objemu emisií, bude ďalej pokračovať.

Podľa denníka Financial Times to vo svojej správe v utorok uviedla Medzinárodná energetická agentúra so sídlom v Paríži.

Rok 2019 nesmie byť len prestávkou v raste

Emisie CO2 v roku 2019 na celom svete dosiahli 33 gigaton, čo je podobná úroveň ako v predchádzajúcom roku, a to aj napriek globálnemu ekonomickému rastu 2,9 percenta, vyplýva z údajov agentúry, ktorá predtým predpokladala nárast emisií.

Súvisiaci článok Domácnosti už môžu žiadať o dodávanie elektriny z obnoviteľných zdrojov Čítajte

Stabilná úroveň emisií bola zaznamenaná prvýkrát za posledné tri roky, a to na pozadí snáh rozvinutých krajín o postupné zastavenie výroby elektrickej energie z uhlia a prechod na obnoviteľné zdroje energie - najmä veternú a solárnu - a na zemný plyn. Zvýšil sa aj podiel energie vyrobenej z jadra.

Medzi faktory, ktoré prispeli k zníženiu emisií CO2, podľa agentúry patria aj miernejšie počasie v niektorých krajinách a pomalší hospodársky rast na viacerých rozvíjajúcich sa trhoch.

"Prechod na čistú energiu sa začína veľmi výrazne zrýchľovať," uviedol šéf agentúry Fatih Birol. Apeloval, že "teraz musíme aktívne pracovať na tom, aby sme zabezpečili, že rok 2019 bude posledným vrcholom emisií skleníkových plynov vo svete, a nie ďalšou prestávkou v raste".

USA znížili emisie o 2,9 percenta

Pripomenul, že "na dosiahnutie tohto cieľa máme energetické technológie a musíme ich využívať."

Súvisiaci článok Nórom sa na Liptove darí. Vyvíjajú softvér na monitorovanie lodí Čítajte

Podľa Financial Times celkové emisie z energetických odvetví vyspelých ekonomík klesli na úroveň "naposledy zaznamenanú na konci 80. rokov 20. storočia", píše sa v správe.

Najvýznamnejšie zníženie emisií CO2 medzi krajinami bolo zaznamenané v Spojených štátoch, a to o 140 miliónov ton (o 2,9 percenta). Úroveň emisií oxidu uhličitého v Európskej únii sa v roku 2019 znížila o 160 miliónov ton (o 5 percent), zatiaľ čo v Japonsku zaznamenali pokles 45 miliónov ton (približne 4 percentá).

Medzitým však emisie skleníkových plynov mimo rozvinutých krajín stále rýchlo rastú. Tento ukazovateľ sa v roku 2019 zvýšil o približne 400 miliónov ton, pričom takmer 80 percent tohto objemu pripadlo na Áziu, kde naďalej rastie výroba elektriny z uhlia.

Zo správy vyplýva, že nárast emisií v rozvojových krajinách bol kompenzovaný ich poklesom v rozvinutých krajinách.