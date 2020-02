Ceny benzínu na Slovensku by mali opäť klesnúť

Ceny na ropnom trhu počas piateho tohtoročného týždňa zväčša klesali.

10. feb 2020 o 12:25 SITA

BRATISLAVA. Slovenskí motoristi by mali tankovať stále lacnejší benzín. Na základe vývoja cien ropy Brent na svetových trhoch to predpokladá analytička Poštovej banky Jana Glasová.

„V klesajúcom trende pokračovali ceny na ropnom trhu aj počas minulého týždňa, pričom ropa Brent dokonca prelomila hranicu 54 amerických dolárov za barel. Preto predpokladáme, že aj ceny benzínu na čerpacích staniciach budú aj v nasledujúcom týždni klesať,“ povedala pre agentúru SITA Glasová.

Cena nafty sa mierne zvýšila

Cena 95-oktánového benzínu sa v piatom tohtoročnom týždni nachádzala na úrovni 1,313 eur za liter, čo predstavovalo pokles o jedno percento v porovnaní s predchádzajúcim týždňom.

„Cena benzínu klesá postupne už od začiatku tohto roka,“ podotkla Glasová.

Cena 98-oktánového benzínu sa v piatom týždni nachádzala na úrovni 1,494 eur za liter a oproti štvrtému týždňu tak klesla až o 1,7 percenta. Jedine ceny nafty sa v týždennom porovnaní zvýšili o 0,7 percenta na úroveň 1,229 eur za liter.

„V medziročnom porovnaní, teda v porovnaní s piatym týždňom minulého roka, sme tankovali 95-oktánový benzín stále drahšie, a to až o 6,2 percenta. Majitelia naftových motorov si priplatili o niečo menej, teda o 2,1 percenta,“ dodala Glasová.

Trhy ovládajú obavy z koronavírusu

Ceny na ropnom trhu počas piateho tohtoročného týždňa zväčša klesali a ropa Brent sa priblížila k 58-dolárovej hranici.

Podľa analytičky, trhy aktuálne ovládajú hlavne obavy z možného šírenia koronavírusu v Ázii. To tlačí ceny ropy nadol.

„To by totiž mohlo znížiť dopyt po rope v dôsledku toho, že by došlo k obmedzeniu cestovania do ázijských krajín,“ spresnila Glasová.

Utrpieť by podľa nej mohol aj medzinárodný obchod, keďže by poklesol dopyt po výrobkoch z Číny či ďalších ázijských krajín. „A v neposlednom rade by tieto faktory viedli k spomaleniu čínskej ekonomiky,“ konštatovala Glasová.

Pre pokles cien na ropnom trhu kartel OPEC+ vyhlásil, že je pripravený predlžiť alebo aj prehĺbiť ťažobné limity, ak to bude potrebné.

Počas minulého týždňa sa stretla technická komisia kartelu, ktorá sa však nedohodla na prehĺbení produkčných limitov.