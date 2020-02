Odborári z KOVO chcú vyzbierať zvyšné podpisy na referendum o dôchodkovom strope

Je to možnosť a nie povinnosť, tvrdí Machyna.

10. feb 2020 o 11:04 TASR

BRATISLAVA. Odborový zväz KOVO avizoval, že chce získať zvyšné podpisy na vyhlásenie referenda o dôchodkovom strope po parlamentných voľbách.

Dôvodom je to, či niektoré strany, ktoré budú mať väčšinu v parlamente, podľa odborárov zachovajú zastropovaný dôchodkový vek na Slovensku.

V súčasnosti je ústavne zastropovaný dôchodkový vek na 64 rokov a ženám sa znižuje v závislosti od počtu vychovaných detí.

"Niektoré strany sa vyjadrili, že nie, že je to prežitok a že ekonomika to nezvládne. Ak by takéto niečo nastalo, máme vyzbieraných viac ako 300-tisíc podpisov a určite tých 50-tisíc a viac nazbierame v krátkej dobe. Ak by niečo takéto hrozilo, tak sa budeme pýtať ľudí, aby sa vyjadrili, či chcú alebo nechcú mať zastropovaný dôchodkový vek," vyhlásil v pondelok na tlačovej konferencii predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna.

Machyna: Je to možnosť a nie povinnosť

Odborári sú naďalej presvedčení o tom, že ak ľudia pracujú o osem rokov viac ako zamestnanci v západnej Európe, robia viac nočných zmien, tak potrebujú ísť do dôchodku skôr.

"Je to možnosť a nie povinnosť. Kto chce pracovať viac, môže. Ale ľudia, ktorí robia v ťažkých prevádzkach a nemajú na to fyzické predpoklady, tak si myslím, že tento strop je pre nich v poriadku," myslí si Machyna.

OZ KOVO chce preto využiť možnosť referenda o tomto opatrení, a preto chce dozbierať potrebné podpisy.

"Máme odloženú časť vyzbieraných podpisov a pôjdeme s tým medzi ľudí a budeme ich presviedčať, aby si udržali to, čo je správne," dodal v súvislosti s ústavným zastropovaním dôchodkového veku Machyna.

Firmy vraj nemajú závažné problémy

Odborári sú okrem toho presvedčení, že v súčasnosti nemajú firmy závažné problémy, okrem hutníckeho priemyslu, ktorý má problém s dovozom lacnej ocele.

"Nemyslím si, že by firmy mali veľmi závažné problémy. Mierne spomalenie v rámci celkovej ekonomiky je, ale nie je tak razantné, ktoré by malo spôsobovať problémy, čo sa týka prepúšťania alebo znižovania zamestnanosti, alebo miezd," doplnil Machyna. Tiež podľa jeho slov rastie produktivita práce.

"Nemusíme sa báť, že by v rámci rastu miezd neboli kryté veci z hľadiska produktivity práce," uviedol Machyna.

Podľa neho je však problémom to, že pridaná hodnota nie je tvorená investíciami. "Hutnícky priemysel na tom dobre nie je. Otázka je, či Európska rada prijme rozhodnutie v rámci ochrany uhlíkovej dane, alebo nejaké iné rozhodnutia. Dovoz je pomerne veľký, a to ohrozuje celkový trh s oceľou v Európe. Firmy musia viac investovať," dodal Machyna.