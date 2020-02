Lesy SR dosiahli vlani zisk štyri milióny eur

Štátny podnik dosiahol lepšie výsledky, aké plánoval.

7. feb 2020 o 14:33 SITA

BRATISLAVA. Lesy Slovenskej republiky, š.p. dosiahli vlani aj napriek negatívnej situácii na trhu s ihličnatým drevom kladný hospodársky výsledok vo výške 4 mil. eur.

Štátny podnik pritom plánoval dosiahnuť zisk tesne nad pozitívnou nulou.

„Vlani sa nám podarilo dosiahnuť také výsledky, ktoré sme ani neplánovali. Plánovali sme zisk okolo 50-tisíc eur, no dosiahli sme zisk 4 milióny eur. Bol to nadpriemerný rok napriek negatívnemu trendu na trhu s ihličnatým drevom. Ja som veľmi rád, že ekonomické výsledky štátneho podniku sú na veľmi dobrej úrovni. Budem rád, ak v týchto intenciách bude podnik pokračovať,“ uviedol generálny riaditeľ Lesy SR š.p. Marian Staník.

Na trhu je veľký prebytok

Štátny podnik Lesy SR je orientovaný hlavne na činnosti súvisiace s hospodárením na lesných pozemkoch vo vlastníctve štátu.

Kladný hospodársky výsledok za rok 2019 ovplyvnilo viacero faktorov, niektorým negatívnym sa musel podnik počas roka prispôsobovať.

„Predaj drevnej hmoty je náš najväčší tržbotvorný prvok. Tej je však na trhu momentálne veľký prebytok, čomu sme sa museli v podniku prispôsobiť. Hľadali sme rezervy vo vlastných radoch tak, aby nám výrobné procesy príliš nezaťažili rozpočet. Okrem toho š.p. využíva majetok štátu na prenájom externému prostrediu a robí napríklad aj úkony súvisiace s právom poľovníctva. Tieto faktory nám pomohli k zisku,“ pokračoval Staník.

Sledovanie dreva

Za najvýraznejšiu novinku v minulom roku označil generálny riaditeľ Lesov SR spustenie projektu sledovania dreva.

„Tento projekt má do budúcnosti zmapovať celý proces s nakladaním a spracovaním dreva od spracovania až k odberateľovi. To bude mať v budúcnosti veľký pozitívny vplyv na celé odvetvie. Okrem toho považujem za veľmi dôležitý, z minulého roka, aj rozvoj informačných technológií a strojov. V tomto roku plánujeme zas najviac investovať do vozového parku, ktorý je dlhodobo historicky poddimenzovaný. Tým si zabezpečíme sebestačnosť v odvoze drevnej hmoty,“ dodal Staník.

Lesy Slovenskej Republiky sú štátnym podnikom, ktorého hlavnou úlohou je spravovanie lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky.

V zmysle Obchodného zákonníka je hospodárskou organizáciou s právom trvalej podnikateľskej činnosti, trvalou prevádzkovou výrobou a obchodom. Podnik má oprávnenie na poskytovanie služieb, prác a ďalšej činnosti s cieľom získania trvalého zdroja finančných príjmov.