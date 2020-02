Epidémia koronavírusu predstavuje vážnu hrozbu aj pre automobilky

Dodávatelia autokomponentov si vybudovali zásoby pred oslavami nového lunárneho roka, tie sa začínajú míňať.

MoDETROIT. Epidémia koronavírusu predstavuje vážnu hrozbu pre automobilový priemysel.

Upozornil na to nadnárodný koncern Fiat Chrysler Automobiles (FCA), ktorý uviedol, že ak sa jeho čínski dodávatelia súčiastok nebudú môcť vrátiť čoskoro do práce, bude možno nútený odstaviť svoj európsky závod do dvoch až štyroch týždňov.

Zásoby sa začnú krátiť

Odborníci z oblasti priemyslu pripomínajú, že dodávatelia autokomponentov si vybudovali určité zásoby pred oslavami nového lunárneho roka v Číne na konci januára.

Tie sa však začnú krátiť, ak sa čínski výrobcovia súčiastok nebudú môcť vrátiť do práce na budúci týždeň alebo ak lety do a z Číny zostanú obmedzené.

Výrobcovia komponentov aj automobilky v Číne predĺžili naplánované novoročné odstávky do 9. februára. Niektoré továrne však zostanú zatvorené ešte dlhšie.

Takmer každý odoberá nejaký produkt zo závodu, ktorý má problémy, uviedol Dan Hearsch, generálny riaditeľ konzultačnej spoločnosti AlixPartners.

Generálny riaditeľ automobilky FCA Mike Manley vo štvrtok upozornil na to, že automobilka by mohla byť nútená pozastaviť výrobu v európskom závode, ak nedôjde k obnoveniu dodávok komponentov do dvoch až štyroch týždňov. Neidentifikoval pritom ohrozenú továreň ani typ vozidiel.

Aj juhokórejská automobilka Hyundai varovala, že nedostatok komponentov z Číny ju môže dotlačiť k pozastaveniu výroby v domácich závodoch.

Monitorujú riziká

Iní globálni výrobcovia automobilov zatiaľ neinformovali o možnom prerušení výroby mimo Číny, ale potvrdili, že monitorujú riziká.

Hearsch z AlixPartners sa domnieva, že výrobcovia automobilov majú na rozdiel od minulosti pravdepodobne väčšie rezervné zásoby kritických častí.

Po problémoch s výpadkami dodávok od japonských výrobcov komponentov, ktorým zemetrasenie a vlny cunami v roku 2011 vážne poškodili továrne, totiž podnikli kroky, aby znížili riziko, že katastrofa v jednej továrni by mohla odstaviť montážne linky po celom svete.

Aj flexibilné výrobné zariadenia, ktoré je možné preprogramovať alebo premiestniť, aby mohli vyrábať súčiastky, im môžu pomôcť. Keď požiar v dodávateľskom závode v Michigane ohrozil výrobu nákladných vozidiel Ford, automobilka rýchlo presunula výrobu komponentov do závodu v Ontáriu.

Napriek tomu nie všetka výroba z čínskej provincie Chu-pej sa dá ľahko nahradiť alebo presunúť.

Chu-pej je jednou z 11 čínskych provincií, ktoré sa podieľajú viac ako dvoma tretinami na výrobe automobilov v Číne, ako uviedla minulý týždeň spoločnosť IHS Markit.

Ak by čínske závody zostali zatvorené do marca, straty vo výrobe v Číne by boli "výrazné". IHS Markit ich odhadla na viac ako 1,7 milióna vozidiel v 1. štvrťroku 2020.