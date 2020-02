Opozícia plánuje zatraktívniť pôžičky pre mladých

Opozícia chce uľahčiť mladých prístup k bývaniu.

7. feb 2020 o 11:03 SITA

BRATISLAVA. Opozičné strany plánujú v prípade úspechu vo voľbách presadiť zmeny aj v rámci pôžičiek pre mladých.

"Navrhujeme výhody pre rodiny s deťmi, ktoré im uľahčia prístup k bývaniu. Navrhneme, aby rodina s dieťaťom do troch rokov mohla požiadať o celkový odklad splácania istiny aj úrokov úveru. Pritom istinu by v čase odkladu mohla splácať mimoriadnymi výročnými splátkami," povedal pre agentúru SITA hovorca hnutia OĽaNO Matúš Bystriansky.

ĽS-Naše Slovensko plánuje poskytovať bezúročné pôžičky pre mladých s možnosťou odpisu istiny za každé narodené dieťa.

Príspevky pre mladé rodiny

Ďalšou významnou pomocou rodinám s deťmi bude podľa Bystrianskeho opatrenie, ktoré im umožní odpočítať zaplatené úroky z bývania z daňového základu podľa počtu detí.

"Navrhujeme do výšky 50 eur mesačne na každé nezaopatrené dieťa. Išlo by o úroky z hypotéky, spotrebného úveru, stavebného úveru, úveru zo ŠFRB alebo úroky pri prenájme obecného nájomného bytu podporeného úverom zo ŠFRB," približuje Bystriansky.

Zástupcovia hnutia OĽaNO chcú zároveň diskutovať o tom, aby mladí mali výnimku v rámci opatrení Národnej banky Slovenska. "Ide totiž o klientov, ktorí majú výrazný potenciál nárastu platov do budúcnosti," dodal Bystriansky.



Na základe opatrení prijatých Národnou bankou Slovenska sa zamedzila možnosť financovať bývanie prostredníctvom stopercentnej hypotéky.

Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa strany Dobrá voľba Martina Šoltésová, mnohí klienti nemajú vlastné finančné zdroje na dofinancovanie kúpy bytu a ako alternatívu využívajú predražené pôžičky.

"Chceme zaviesť príspevok vo forme bezúročnej pôžičky na maximálne 25 rokov, ktorý by bol účelovo určený na obstaranie bývania pre ľudí do 40 rokov, vo výške do 20 % ceny nehnuteľnosti. Podmienkou na jeho poskytnutie by malo byť, že ide o jediné bývanie a klient ho spolufinancuje minimálne vo výške 60 % z hypotéky," skonštatovala Šoltésová.

Výhodnejšie hypotéky

Podpora mladých rodín je prioritná aj vo volebnom programe KDH, avšak konkrétne zameranie Stano Župa z komunikačného oddelenia KDH neuviedol.

Strana PS/Spolu plánuje ponechať zvýhodnenie hypoték pre mladých a ako podporu bývania mladých navrhne zavedenie príspevku na bývanie pre mladých ľudí s podpriemerným príjmom.

Tomáš Meravý zo strany Za ľudí informoval, že pokiaľ ide o bývanie pre mladých, budú chcieť zrovnoprávniť podmienky pre nájomné bývanie a hypotéky, aby štát nedeformoval trh preferenciou jednej formy bývania pred druhou.

Hovorkyňa strany Sloboda a Solidarita Katarína Svrčeková skonštatovala, že neplánujú žiadne zásadné zmeny.



Program hnutia Sme rodina neobsahuje konkrétne opatrenia v tejto oblasti. Namiesto toho ich program obsahuje opatrenia na výstavbu nájomných bytov, ktoré podľa názoru hnutia Sme rodina postupom času nahradia potrebu stavebného sporenia či bonifikáciu hypoték pre mladých.

"Sme proti nezmyselnému zadlžovaniu sa našich mladých obyvateľov," informuje hnutie Sme rodina.



Agentúra SITA k tejto téme oslovila aj vládne strany Smer, SNS a Most-Híd. Svoje odpovede však nezaslali.