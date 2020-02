Boeing objavil nový softvérový problém v lietadlách 737 Max

Nový problém by mal byť vyriešený aktualizáciou softvéru.

6. feb 2020 o 19:06 TASR

CHICAGO. Boeing objavil nový softvérový problém v lietadlách 737 Max, ktoré sú globálne uzemnené.

Koncern o novom softvérovom problém informoval americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) v predposlednom januárovom týždni.

Rovnako o tom dodal FAA potrebné technické informácie, uviedol vo štvrtok Boeing.

To by však nemalo nič zmeniť na tom, že stroje 737 Max by do polovice roka mohli získať povolenie na návrat do prevádzky, dodal americký výrobca lietadiel.

Hovorca FAA potvrdil len to, že sa objavil nový problém. Ten by mal byť vyriešený aktualizáciou softvéru.

Lietadlá 737 Max sú celosvetovo mimo prevádzky od vlaňajšieho marca.

Dôvodom uzemnenia boli pády dvoch strojov tohto typu počas piatich mesiacov, pri ktorých zomrelo celkovo 346 ľudí.

O tom, kedy sa budú môcť vrátiť do prevádzky, rozhodnú letecké dohľady.