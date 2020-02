Spomalenie čínskej ekonomiky pre vírus by poškodilo aj Nemecko

Čínske priemyselné tovary tvoria 9,4 percenta nemeckého dovozu polotovarov.

6. feb 2020 o 15:22 SITA

MNÍCHOV. Spomalenie čínskej ekonomiky o jeden percentuálny bod v dôsledku šírenia koronavírusu by zmenšilo rast nemeckého hospodárstva o 0,06 percentuálneho bodu, ak by vývoj bol podobný ako počas epidémie SARS v roku 2003.

Vyplýva zo z najnovších kalkulácií mníchovského inštitútu Ifo.

"Avšak existujú určité náznaky, že epidémia koronavírusu by mohla byť vážnejšia. V takom prípade by aj vplyv na nemeckú ekonomiku bol horší," uviedol inštitút v správe, ktorú vo štvrtok poskytol agentúre SITA.



"Väčšie straty produkcie čínskeho priemyslu by mohli značne zintenzívniť vplyv koronavírusu na nemecké hospodárstvo," uviedol Timo Wollmershäuser, šéf oddelenia ekonomických prognóz inštitútu Ifo, čím poukázal na dôležitosť čínskych priemyselných tovarov pre nemecké firmy.

