Požiadavky únie dopravcov by spôsobili škody, tvrdia diaľničiari

Naplnením požiadaviek UNAS by vznikli okamžité škody, ktoré by dosiahli do pol miliardy eur.

6. feb 2020 o 13:10 TASR

BRATISLAVA. Naplnením požiadaviek Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) by vznikli okamžité škody, ktoré by dosiahli do pol miliardy eur. Uviedla to hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová.

Priblížila, že ak by bol zrušený terajší mýtny systém, ako to požaduje UNAS, len výpadok z príjmu NDS na mýte v rokoch 2021 až 2022 by predstavoval 442,5 milióna eur.

Škody by pocítili hneď

Tento stav by podľa nej znamenal okamžitú prvotnú platobnú neschopnosť NDS. Mala by však aj druhotné vplyvy na finančnú situáciu dodávateľov a ekonomiku, na zamestnanosť aj platobnú schopnosť.

Vyvolalo by to podľa hovorkyne tiež neschopnosť plniť zmluvné záväzky z už uzatvorených zmlúv a z toho vyplývajúce zmluvné sankcie.

Následkom by bolo aj porušenie záväzných ukazovateľov investičných úverov a hrozilo by tak okamžité zosplatnenie zostatkov investičných úverov v objeme 112 miliónov eur.

Zároveň by to znamenalo porušenie podmienok prevádzkových úverov a okamžité zosplatnenie rámcov prevádzkových úverov v objeme 150 miliónov eur.

NDS vyčíslila aj dôsledky doterajších zliav za používanie mýta. Zmeny v mýtnom systéme spôsobené požiadavkami autodopravcov v rokoch 2014 a 2016 podľa Michalovej znamenajú za roky 2014 až 2022 stratu vo výške 388,8 milióna eur na strane výberu mýta a úsporu autodopravcov vo výške 364 miliónov eur.

"Napriek tomu sme s dopravcami rokovali o ďalších zľavách v mýtnom systéme, ktoré však UNAS odmietol," podotkla hovorkyňa NDS.

Súčasne zdôraznila, že neuplatnením valorizácie v tomto roku dopravcovia do konca 2020 získavajú ďalších 6,2 milióna eur.

Autodopravcovia s vozidlami nad 3,5 tony budú môcť využívať množstevné zľavy z mýtnych sadzieb už od prvého najazdeného kilometra v kalendárnom roku.

"Pre dopravcov to bude znamenať do roku 2022 úsporu vo výške 12,61 milióna eur. Neuplatnením valorizácie a novými zľavami na mýte dopravcovia do roku 2022 ušetria 32,81 milióna eur, presne o túto sumu menej vyberie na mýte NDS," dodala Michalová.

Zľavy z mýta

Vláda v januári tohto roka schválila návrh nariadenia z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV), podľa ktorého sa zľavy z mýta podľa množstva najazdených kilometrov majú poskytovať už od prvého najazdeného kilometra.

Združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia prijalo tento návrh rezortu dopravy, UNAS sa k tejto alternatíve postavila odmietavo.

UNAS ohlásila na piatok (7. 2.) protestnú jazdu a zhromaždenie pred Úradom vlády. Žiada otvoriť zmluvu na mýtny systém spolu s dodatkami a vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť.

Apeluje tiež na premiéra Petra Pellegriniho (Smer) na vyvodenie dôsledkov. Únia zároveň adresovala list prezidentke SR Zuzane Čaputovej s žiadosťou o sprostredkovanie rokovaní.