Železnice predstavili nový vlak, na trať príde v lete

Jednotka je určená pre žilinský a trenčiansky región.

6. feb 2020 o 12:17 (aktualizované 6. feb 2020 o 13:59) TASR

VRÚTKY. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) predstavila vo štvrtok vo Vrútkach ucelenú elektrickú jednotku z dielne konzorcia českej Škoda Transportation a slovenskej ŽOS Trnava, ktorú od leta nasadia do prevádzky na trate žilinského a trenčianskeho regiónu.

Podľa predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa ZSSK Filipa Hlubockého do prevádzky postupne nasadia dve verzie elektrickej jednotky radu 660 s maximálnou rýchlosťou 160 kilometrov.

Nový vlak

"Trinásť kusov trojčlánkovej s dĺžkou 80 metrov a kapacitou 247 miest na sedenie a dvanásť kusov štvorčlánkovej s dĺžkou 106 metrov s kapacitou 343 miest na sedenie. Elektrické jednotky ešte čaká niekoľkomesačný schvaľovací proces na Železničnom skúšobnom okruhu a na tratiach manažéra infraštruktúry ŽSR," povedal Hlubocký.

Predseda predstavenstva a prezident skupiny Škoda Transportation Petr Brzezina uviedol, že jednopodlažné elektrické jednotky dodávajú nielen pre ZSSK, ale aj pre České dráhy, Lotyšské dráhy a Juhomoravský kraj v Českej republike.

"Cestujúci ocenia najmä pohodlné sedenie, elektrické zásuvky či klimatizáciu. Súpravy ponúknu prehľadný informačný systém s monitormi, wifi, dostatok miesta na prepravu invalidov, detských kočíkov, bicyklov a bezbariérový nástup všetkých cestujúcich," doplnil Brzezina.

"Elektrické jednopodlažné jednotky budú vznikať v úzkej slovensko-českej spolupráci. Okrem prvých dvoch kusov sa budú všetky sériové dodávky vyrábať v úzkej spolupráci s naším partnerom ŽOS Trnava, ktorý sa bude podieľať na montáži a skúškach jednotiek," dodal Tomáš Ignačák z predstavenstva skupiny Škoda Transportation.

Najväčší tender v histórii národného dopravcu s objemom takmer 160 miliónov eur prinesie žilinskému a trenčianskemu regiónu spolu 25 elektrických jednotiek.

Z Kohézneho fondu Európskej únie je pokrytá suma 134,59 milióna eur bez DPH, zo štátneho rozpočtu je 23,75 milióna eur bez DPH, ZSSK z vlastných zdrojov uhradí 1,64 milióna eur bez DPH.

Ekologickejšia doprava

"Nové vlaky, ktoré v posledných rokoch pribúdajú v slovenských regiónoch, sú pre cestujúcich ďalším z argumentov, prečo nechať auto doma a cestovať do práce či do školy verejnou dopravou. Je to správna cesta a som veľmi rád, že Európska únia nám pomáha na našej ceste k ekologickejšej doprave," povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek (Most-Híd).

ZSSK bude vlakové jednotky nasadzovať na regionálnych tratiach Žilina - Púchov - Trenčín, Púchov - Horní Lideč (CZ), Žilina - Čadca, Čadca - Skalité - Zwardoň (PL), Žilina - Liptovský Mikuláš.

Hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká pripomenula, že v rokoch 2010 až 2015 vďaka fondom EÚ pribudlo do slovenských regiónov 100 nových a zmodernizovaných regionálnych vlakov.